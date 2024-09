Marjorie de Sousa se retira los implantes mamarios por graves problemas de salud

La actriz venezolana Marjorie de Sousa reveló recientemente que tomó la difícil decisión de someterse a una intervención quirúrgica para retirarse los implantes mamarios, una medida motivada por preocupantes problemas de salud.

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, la famosa compartió con sus seguidores su experiencia y los motivos que la llevaron a dar este importante paso.

En su mensaje, de Sousa explicó que, tras realizarse unos estudios médicos, los doctores le advirtieron que algo no estaba bien con su salud, específicamente en relación con sus implantes. Esta situación la llevó a reflexionar profundamente sobre el impacto que estos estaban teniendo en su bienestar, por lo que finalmente optó por retirarlos.

“Hace unos meses decidí hacer esto. La verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud. Sentía mucho miedo, pero hoy me siento muy bien. Veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor”, declaró la actriz.

Marjorie también confesó que llevaba tiempo ignorando las señales que su cuerpo le enviaba. Desde el año 2008, comenzó a sufrir migrañas y una inflamación en su rostro que no tenía explicación aparente.

A esto se sumaron otros síntomas preocupantes como fatiga extrema, hinchazón en los pies, alergias en varias partes de su cuerpo y problemas respiratorios. Fue esta acumulación de malestares lo que finalmente la impulsó a tomar acción.

Marjorie de Sousa

“Me siento mucho más activa, con más ánimo, y lo más importante de todo es que, desde que me quité los implantes, ya no se me hinchan los pies. Eso era algo que no entendía por qué me pasaba, hasta que empecé a escuchar a muchas compañeras hablar del tema”.