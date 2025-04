Wanders lover fue hospitalizada por una alarmante cirugía, para extirparle una parte del cuerpo

Yared Licona, conocida como Wanders lover volvió a encender las alarmas. Se confirmó que fue hospitalizada de emergencia y sometida a una alarmante cirugía, luego de que le extirparon una parte del cuerpo.

Wanders lover ha alertado a todos sus seguidores por las complicaciones de salud que ha enfrentado en los últimos años. En abril pasado reveló en redes sociales los momentos de terror que vivió por someterse a una operación estética. ¿Qué le pasó?

Wanders Lovers hospitalizada / IG: @wandersloveroficial

Te puede interesar: Wanders lover se le va a la yugular a Mariana Echeverría y la tacha de grosera y manipuladora

¿Por qué Wanders lover sufrió una extirpación?

Hace más de un año, Wanders lover causó preocupación en las redes sociales por su delicado estado de salud. Reveló que un médico le inyectó polímeros en su parte trasera, lo que la llevo a desarrollar el Síndrome de ASIA (Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes), una condición autoinmune e inflamatoria inducida por el contacto con sustancias extrañas al cuerpo.

“Yo confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros... sustancia que me generó el #SindromeDeAsia, mismo con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia”.

Wanders Lovers hospitalizada / IG: @wandersloveroficial

Por esta razón, le confesó a Gustavo Adolfo Infante que le tuvieron que extirpar parte de los músculos traseros bajo la espalda. Esto, como consecuencia del síndrome que padece.

“Me dijo el doctor que me iban a quitar el 50% de los polímeros, pero afortunadamente fue el 70%... Me amputaron casi cuatro dedos de los dos gl... Es demasiado fuerte para mí. Fue demasiado difícil para mí” Wanders lover

Mira: Yered Licona, la Wanders Lover, nos habla de su opinión acerca de la muerte: “La respeto mucho”

¿Por qué Wanders lover fue hospitalizada de emergencia?

Ahora, la también pareja del comediante Radamés reveló que, nuevamente, fue operada de emergencia para reconstruir la parte de su cuerpo.

A través de una entrevista con ‘De primera mano’, la conductora de televisión compartió que también tuvo complicaciones con los implantes de seno y tuvieron que ser reconstruidos.

“El problema fue que, como he amamantado ya tres veces, he tenido cambios de implante y todo eso; la piel se estira demasiado”, comentó.

“Me tuvo que reconstruir toda la mama derecha…Traía un implante de 650 (centímetros cúbicos). Entonces me metí de emergencia a cambiarme los implantes, ya que corría peligro mi vida”. Wanders lover

Wanders Lovers hospitalizada / IG: @wandersloveroficial

No te pierdas: Wanders Lover contenta de ser madre, aunque el padre no reconozca a su hija

¿Cuál es el estado de salud de Wanders lover?

Aunque Wanders Lover agradeció que está bien de salud, sí destacó que está inconforme con el nuevo tamaño de sus implantes.

“A mí no me gustó, cando desperté y me dijo el doctor: '¿Sabes qué? Te tuve que poner un implante más pequeño’… pero lo entendí, ya que eran demasiado grandes para mi espalda... Ahora perdí mi atractivo”, agregó.

Wanders Lovers hospitalizada / IG: @wandersloveroficial

Finalmente, Wanders lover mencionó que vive con secuelas emocionales por perder parte de su zona baja posterior y subrayó que esta nueva operación fue por necesidad, no por gusto.

“Esto de la mama fue de la nada. No lo esperaba, tanto económicamente como en la recuperación de salud. Tengo muchas cosas que hacer. Esto merma un poquito”, concluyó.

Así lo dijo Wanders lover: