Wanders lover se le va a la yugular a Mariana Echeverría y la tacha de grosera y manipuladora

A tres semanas de que arrancó la Casa de los Famosos México segunda temporada, ya comenzaron las controversias. La Wanders lover (41) señaló que no le gusta como está jugando Mariana Echeverría (40) y se le fue a la yugular. “Me cae gorda, porque no fue amable y educada conmigo”.

Mariana Echeverría habla de La casa de los famosos México / Instagram: @marianaecheve / @lacasadelosfamososmx

“A Mariana no la conozco, ni la he tratado. Cuando fui invitada a “Me caigo de risa” hace un año y medio ella fue muy grosera conmigo. Si eres invitando a un programa, el anfitrión debe ser cortés y cordial. Pero fue grosera. Me hacía caras. Tomaba decisiones sintiéndose la dueña del programa”.

La conductora de Me Caigo de Risa estrenará una serie de comedia llamada Compayito. / Instagram: @mariazelzel

Recordemos que Wanders y Radamés salieron en 2011 de ‘Guerra de chistes’ y entró Mariana. En entrevista para TVNotas ese año la Wanders aseguró que ella era más sexy que Mariana. Pero la inquilina de LCDLF no se quedó callada y le respondió. “Yo tengo educación, valores. No ando enseñando las bu... y no soy vulgar”.

La Wanders revela que tiene polímeros en los glúteos / Instagram

La comediante aseguró: “Ahora que la veo en este reality confirmo lo que pensaba de ella. Es una persona nefasta, grosera y manipuladora. Humilla a las personas, las hace menos. Se quiere sentir la mamá de los pollitos. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención; mover los hilos de las personas”.

Mariana Echeverría / FB: Mariana Echeverría

De los demás integrantes comentó: “Me dolió que salió Paola. Siento que le faltó tiempo para que la conocieran. Se tardó en despertar. No pudieron conocer a la mujer divertida, graciosa, amorosa”.

Paola Durante y Mario Bezares se reencontrarán en La casa de los famosos México / Instagram: @quienes_paola / @mbezares

“Sabine se salvó porque estaba enferma. Agustín no me cae bien. Siento que entró por recomendación de Nicola. No me gusta su forma de ser. Gala no salvó a Briggitte. Pensé que era su amiga. No entendí su estrategia. Shanik me cae bien. Es muy ocurrente”.

Shanik Berman y Adrián Marcelo / FB: Shanik Berman y Adrián Marcelo

“Gomita siento que se está juntando con las personas equivocadas. Mariana es mala influencia para ella. Adrián Marcelo me cae muy bien por su humor negro, a pesar de los ataques de que es misógino”, concluyó.