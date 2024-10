Wanders lover podría reconciliarse con Celia Lora, pero jamás con Mariana Echeverría: “No la trago”

En su momento, Mariana Echeverría fue muy criticada por ciertos comportamientos que tuvo durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, principalmente en contra de Briggitte Bozzo, de quien se burló en muchas ocasiones.

Si bien saliendo del show ofreció una disculpa y aseguró que no había sido “ella misma”, muchas celebridades que convivieron con ella en el pasado afirmaron que era una persona “pesada” y “grosera”.

Una de ellas fue Carmen Yared Licona González, más conocida en el medio artístico como ‘la Wanders lover’. La presentadora sostuvo que Mariana la trató muy mal cuando estuvo en ‘Me caigo de risa’.

“La conocí en ‘Me caigo de risa’ y se cree la dueña de Televisa, me trató de la fregada, y ahorita que la estoy conociendo cómo se desenvuelve en ‘La casa de los famosos’”, indicó hace algunos meses.

La Wanders / Instagram

Te recomendamos: Muere instructor de vuelo de Tom Cruise en un trágico accidente en Nuevo México

Wanders lover jamás podría reconciliarse con Mariana Echeverría

En una reciente entrevista para el programa ‘De primera mano’, señaló que existen personas con las que no podría “reconciliarse”, siendo Mariana Echeverría una de ellas.

La también cómica aseguró que Echeverría “no la soporta”, dejando claro que este sentimiento es mutuo.

“A Mariana Echeverría no la soporto y no la trago. Ni ella a mí. Te menciono a ella porque me llevo bien con todos. Simplemente, ella me cae mal” Wanders Lover

Te podría interesar: Mario Bezares decepcionado porque Arath protagonizará ‘La señora presidenta’: ¿’Team Mar’ fracturado?

Wanders lover sí quiere arreglar las cosas con Celia Lora

Durante la conversación, también habló sobre el conflicto que tuvo hace algunos meses con Celia Lora, en una fiesta organizada por Wendy Guevara. La también conductora señaló que existen muchos “malentendidos” con Celia, pero que desea resolverlos en su momento, pues a la influencer sí la quiere.

“A Celia la quiero muchísimo. Es mi amiga de hace muchos años. Yo creo que es un malentendido. Me gustaría tener un acercamiento con ella para aclarar las cosas. A lo mejor, hay un malentendido que yo no sé y sí me gustaría saber qué pasó. La vi en la fiesta, pero no ha sido como siempre fue. Hay muchos malos entendidos”, indicó.

También señaló que, pese a la intención que tuvo Wendy de “reconciliarlas”, no se puede “limar asperezas” en una fiesta, principalmente por que hay alcohol de por medio: “Si no fuera mi amiga y no la quisiera tanto, diría que me cae mal. Yo la quiero”, concluyó.

Celia Lora / Instagram

¿Qué pasó entre Celia Lora y Wanders lover en la fiesta de Wendy Guevara?

A mediados de septiembre, Wendy Guevara organizó un festejo, en el cual invitó a grandes celebridades como Celia Lora y Wanders Lover, quienes, pese a ser amigas, han estado distanciadas últimamente.

Durante una transmisión en vivo para redes sociales, ‘la Perdida’ relató que, durante la fiesta, Celia y Wanders tuvieron una fuerte discusión.

“A mí me daba miedo, porque sí es cab..., la Celia, yo dije: ‘me va a da un chi..., por ahí a mí, mi comadre’. Pero, pues, ya pasará a ver si se vuelven a hablar un día y si no, pues ni modo, pero nosotros tratamos”, contó.

Hasta el momento, Celia Lora no ha comentado nada de lo sucedido en la fiesta, así como tampoco ha dicho si desea arreglar las cosas con Wanders lover.

Mira: Evelyn ‘la Mamita’ comparte foto de Óscar Barajas, esposo Kimberly ‘La más preciosa’ con otra mujer: “Déjalo”