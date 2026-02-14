Esmeralda Pimentel revela por qué se quitó los implantes de busto tras más de 12 años: síntomas de alerta

Esmeralda Pimentel sorprendió al hablar abiertamente sobre una de las decisiones más personales de su vida: retirarse los implantes de seno que se colocó cuando tenía 20 años. La actriz compartió que, tras más de una década con ellos, optó por someterse a una cirugía para quitárselos luego de enfrentar diversos problemas de salud que, con el tiempo, relacionó con los implantes.

Esmeralda Pimentel / Redes sociales

¿Por qué Esmeralda Pimentel se quitó los implantes de seno?

Durante una charla en el pódcast La magia del caos, Esmeralda Pimentel explicó que se retiró los implantes en 2022, luego de experimentar una serie de síntomas que afectaron su calidad de vida. En sus redes sociales detalló que padeció migrañas, ataques de ansiedad, dolores en las articulaciones, problemas en la piel, fatiga crónica, dificultades de concentración y memoria, ojos rojos, taquicardia y falta de aire, entre otros malestares.

La actriz aseguró que durante 12 años visitó médicos, tomó medicamentos y se realizó diversos estudios sin encontrar una respuesta clara. Según relató, algunos especialistas le señalaron que sus síntomas podían ser hereditarios, por lo que aprendió a convivir con el dolor y la ansiedad pensando que formaban parte de su proceso de envejecimiento.

Fue hasta finales de 2022 cuando decidió hablar públicamente sobre su cirugía de explantación. En ese momento compartió que los síntomas estaban relacionados con una toxicidad provocada por los implantes. Tras la operación, afirmó sentirse agradecida por su salud y por haber tomado la decisión de priorizar su bienestar.

Esmeralda Pimentel / Instagram

¿Por qué Esmeralda Pimentel se operó el busto cuando era joven?

Durante el pódcast, la actriz, Esmeralda Pimentel, recordó que antes de ingresar al CEA no tenía inseguridades sobre su físico. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a cuestionarse su apariencia. Al graduarse, relató que dentro del entorno profesional se normalizaban comentarios relacionados con cambios estéticos.

“Me acuerdo que me gradué y te decían: ‘¿te quieres operar la nariz o te quieres poner bubis?’” Esmeralda Pimentel

Fue en ese contexto que decidió someterse a la cirugía de aumento de busto poco después de terminar su formación como actriz. Pimentel reconoció que en ese momento no se cuestionó lo suficiente la decisión y que no contó con alguien cercano que le hiciera reflexionar sobre las posibles consecuencias. Señaló que, a los 20 años, optó por la operación con la intención de sentirse más segura.

También explicó que en esa etapa hacía lo que consideraba normalizado dentro del medio y que no dimensionó el impacto que podría tener en su salud. “Fue una etapa en la que no me cuestionaba mucho las cosas”, expresó durante la conversación.

¿Qué problemas de salud sufrió Esmeralda Pimentel por los implantes?

Esmeralda Pimentel detalló que los síntomas comenzaron años después de la cirugía. En su testimonio mencionó una larga lista de padecimientos que incluyeron migrañas constantes, ansiedad, dolores articulares y fatiga crónica.

Además, habló de problemas de concentración y memoria, así como taquicardia y dificultad para respirar. También señaló afectaciones en la piel y enrojecimiento en los ojos. Según explicó, estos síntomas se mantuvieron durante más de una década mientras buscaba respuestas médicas.

Pimentel relató que probó distintos tratamientos y remedios sin lograr mejoría definitiva. Fue tras investigar y analizar su situación que tomó la decisión de retirarse los implantes.

Al referirse al proceso personal que atravesó, compartió que en su juventud pensaba que una cirugía podría ayudarla a sentirse más segura. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que su confianza dependía de un proceso interno de aceptación y cuidado.

“Hace 12 años pensaba que no era suficiente y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte” Esmeralda Pimentel

Actualmente, la actriz ha señalado que se siente agradecida por su salud y por la oportunidad de haber tomado una decisión que, afirma, cambió su bienestar. También compartió un mensaje enfocado en la autoaceptación y el cuidado personal.

