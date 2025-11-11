Esmeralda Pimentel le pone ultimátum a Osvaldo Benavides: “Un engaño más y ¡esto se termina!” ¡Cero y van 3!

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides regresaron y, aunque se ven felices y emocionados por la reconciliación, nos enteramos de que la actriz le dejó las cosas claras: “ Ella le dijo que un engaño más y ¡esto se termina para siempre! ”. Recordemos que la pareja ha tenido una relación intermitente desde 2017, en la cual han terminado en 2 ocasiones: 2019 y 2022. Esta es la tercera oportunidad que se dan.

¿Qué pasará si Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel terminan nuevamente su relación?

De acuerdo con una persona cercana a Esmeralda Pimentel, ambos son conscientes de que si llegan a terminar nuevamente, el adiós ya sería definitivo: “Cuando Esmeralda decidió regresar con Osvaldo —realmente llevan pocos meses, ya que esto fue en agosto pasado—, le dijo que aceptaba su parte de culpa en los otros intentos, pero esta sería la última vez. Ya no quería sufrir más por cosas que no estaban en sus manos. Sé que Osvaldo está en esa misma idea. Por eso, esta es la vencida, porque una más ya no habrá”.

De acuerdo con nuestra fuente, a pesar de sus rupturas, la pareja nunca dejó de estar en contacto: “Tienen un negocio, por eso nunca se cortó la comunicación del todo. Eso sí, Esmeralda, en el último truene, terminó muy dolida, por eso puso tierra de por medio y aceptó proyectos en España, para dejar todo en el pasado”.

¿Cómo regresaron Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

Los sentimientos entre los actores, según nuestra fuente, afloraron nuevamente cuando Esmeralda Pimentel volvió de España y fue Osvaldo Benavides quien le habló de lo que aún sentía por ella, lo que la habría sorprendido.

“Con el tiempo, las heridas sanaron y poco a poco la comunicación fluyó más. Siempre ha existido una gran química entre ellos y las risas nunca han faltado. Al regreso de Esmeralda de España, empezaron a verse, a convivir como antes. Osvaldo le dijo que nunca la ha dejado de amar, que entendía que había cometido muchos errores, pero que nunca dejó de sentir cosas por ella. Eso, la verdad, mi amiga no se lo esperaba, porque ella sí pensó en que no existía esa posibilidad. Esme le dijo que lo pensaría, pues los 2 habían sufrido mucho. Ella tiene un gran trabajo de conciencia y acepta su parte de responsabilidad en el truene, pero no quiere volver a pasar por lo mismo”.

¿Cuál fue la última relación que tuvo Esmeralda Pimentel?

Cuando Esmeralda Pimentel estuvo en España, tuvo una relación con el actor Jesús Mosquera. Nuestra fuente explica por qué no prosperó: “Terminaron en 2023, porque ella se regresó a nuestro país a seguir trabajando y él no quiso dejar sus cosas allá. Ella lo tomó de la mejor manera. No iba a obligar a alguien a seguirla ni ella se quedaría en un lugar donde en ese momento no tenía la oportunidad de trabajar. Quedaron en buenos términos”.

Esmeralda ha compartido varias veces sus ganas de ser madre, por lo que cuestionamos si esto sigue en pie:

Sé que con Osvaldo han tocado el tema y han acordado esperar. No sé si en esta ocasión también sea igual. Van poco a poco, aunque se conocen a la perfección, van reencontrándose como pareja. Fuente de TVNotas

