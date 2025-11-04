Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides oficializan su relación nuevamente: ¿La tercera es la vencida? FOTOS

Después de varias idas y vueltas en su historia de amor, los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntos, confirmando que su romance ha renacido una vez más. ¿La tercera es la vencida?

¿Por qué Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron?

El romance entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se extendió por cerca de dos años, entre 2018 y 2020. Aunque su primer encuentro ocurrió en 2017, fue al año siguiente cuando decidieron hacer público su noviazgo. La pareja vivió algunos altibajos que los llevaron a separarse hacia finales de 2019, pero su historia no terminó ahí: en 2021, fueron captados juntos en Disneyland, lo que desató rumores de reconciliación que más tarde se confirmaron.

Sin embargo, en 2022, Esmeralda emprendió una nueva etapa profesional al trasladarse a España para grabar la serie Montecristo, junto al actor William Levy.

Hacia diciembre del mismo año, la actriz parecía haber dejado atrás su relación con Benavides, ya que compartió en redes sociales fotografías junto a su entonces pareja, el actor Jesús Mosquera. Por su lado, Osvaldo Benavides fue relacionado sentimentalmente con Michelle Renaud, después de que circularan imágenes juntos publicadas por TVNotas, aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió dichos rumores.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel se reconciliaron ¿por tercera vez? / Instagram: @esmepimentel

¿Cómo confirmaron Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides su reconciliación?

En una publicación reciente de la revista de circulación nacional, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides fueron captadados caminando de la mano rumbo al Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, donde asistieron a la premiere de Frankenstein. El evento sirvió como el escenario perfecto para hacer público su reencuentro.

Lejos de un acto de casualidad, su aparición conjunta fue cuidadosamente elegida: ambos caminaron tomados de la mano. En redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar ante las imágenes, destacando lo naturales y felices que se ven.

La propia Esmeralda Pimentel reforzó el mensaje al compartir en sus historias de Instagram la publicación de la revista, lo que fue interpretado como la confirmación definitiva de su reconciliación. Los comentarios de apoyo y entusiasmo no se hicieron esperar, con miles de usuarios celebrando su regreso.

¿En qué telenovela está actualmente Osvaldo Benavides?

Hace unas semanas, el actor Osvaldo Benavides en exclusiva con TVNotas, nos compartió sus nuevos proyectos, uno de ellos, su regreso a la pantalla chica.

Tras su participación en la telenovela A que no me dejas en 2015, Osvaldo Benavides decidió apartarse de las producciones tradicionales para explorar nuevos horizontes. El actor alcanzó gran reconocimiento al integrarse a la exitosa serie de Netflix, Monarca, y posteriormente a la aclamada producción estadounidense The good doctor.

Ahora, Benavides regresa a la televisión mexicana con el melodrama Hermanas, un amor compartido, bajo la producción de Silvia Cano. En esta nueva etapa, su vida familiar ha sido un factor decisivo, pues el actor ha reconocido que sus hijos influyeron significativamente en su decisión de aceptar este proyecto.

Este proyecto, según el portal de Las estrellas, se transmitirá a inicios del 2026.

