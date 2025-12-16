Lalo Salazar rompe el silencio sobre Laura Flores a cuatro meses de su ruptura: “La sigo queriendo mucho”

A cuatro meses de haber concluido su relación sentimental, Lalo Salazar volvió a referirse públicamente a Laura Flores. Sin polémica y con un tono mesurado, el periodista habló del vínculo que compartieron, del cariño que aún conserva por la actriz y de las razones por las que el romance no prosperó.

Las declaraciones se dieron en medio de versiones recientes sobre su vida personal y la confirmación de que actualmente está conociendo a alguien más. Tanto Salazar como Flores han fijado postura desde distintos espacios mediáticos, dejando constancia de que, aunque la relación terminó, el respeto entre ambos permanece.

Te puede interesar: ¿Laura Flores ya tiene novio? Hace importante revelación tras nuevo romance de Lalo Salazar

Laura Flores lanza indirectas sobre su ruptura con Lalo Salazar / Laura Flores lanza indirectas sobre su ruptura con Lalo Salazar

¿Qué dijo Lalo Salazar sobre Laura Flores tras su ruptura?

Durante una entrevista con el canal de YouTube Tony Stars, Lalo Salazar reconoció que, pese a que su relación con Laura Flores terminó hace cuatro meses, mantiene un profundo aprecio por ella. En entrevista con el canal de YouTube Tony Stars, el conductor describió el año como positivo y colocó su romance con la actriz entre los momentos más significativos.

Durante la conversación, Salazar señaló que la relación fue breve, pero importante en su vida personal. Destacó cualidades de Flores tanto en el ámbito personal como familiar, subrayando el respeto y la admiración que aún siente por ella.

El periodista también fue claro al explicar que, aunque el vínculo amoroso llegó a su fin, eso no borró el afecto construido. Reconoció que no tiene una explicación concreta sobre por qué la relación no logró consolidarse y confirmó que, desde la ruptura, no ha vuelto a tener contacto con la actriz.

Asimismo, desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre presuntas causas negativas de la separación. Negó que existieran conflictos de agresividad o situaciones similares y afirmó que la relación concluyó sin escándalos ni enfrentamientos públicos.

Salazar aprovechó el espacio para agradecer a Laura Flores por el tiempo compartido y reiteró que su mensaje hacia ella es de gratitud, dejando en claro que no existe intención de reavivar el romance.

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella” Lalo Salazar

Te puede interesar: ¿Laura Flores reclama a Lalo Salazar por su noviazgo? La actriz reacciona a su nueva relación

Laura Flores felicita a Lalo Salazar por el Día del Padre. / Facebook

¿Lalo Salazar tiene una nueva relación sentimental?

En días recientes, Lalo Salazar llamó la atención tras difundirse imágenes en redes sociales donde aparecía acompañado de una mujer cuya identidad no fue revelada. Ante la especulación, el periodista decidió pronunciarse directamente desde su cuenta de Instagram.

En su mensaje, confirmó que está iniciando una nueva relación, aunque precisó que aún no se trata de algo formal. Salazar pidió respeto y privacidad para la persona con la que actualmente sale, subrayando que no se trata de una figura pública.

En ese mismo pronunciamiento, el conductor fue enfático al defender a Laura Flores de comentarios negativos que surgieron a raíz de la noticia. Señaló que considera inadmisible que se hable de manera peyorativa de su expareja y recordó que todas las mujeres merecen respeto.

Sus declaraciones también sirvieron para marcar distancia de cualquier narrativa de competencia o comparación entre su relación pasada y la actual. Salazar insistió en que su historia con Flores fue significativa y que eso no cambia por el hecho de estar iniciando una nueva etapa personal.

Te puede interesar: Laura Flores explotó contra Lalo Salazar por no aceptarle un departamento, aseguran: “Se puso bien intensa”

¿Laura Flores tiene nueva pareja? Asegura que ya salió con tres hombres, tras nuevo romance de Lalo Salazar / Redes sociales y canva

¿Qué opinó Laura Flores sobre la nueva novia de Lalo Salazar?

Laura Flores tambien fue consultada sobre la situación en una entrevista para el programa De primera mano. La actriz explicó que no estaba enterada de la nueva relación de Salazar, ya que, según comentó, él la tiene bloqueada en redes sociales, lo que le impide ver sus publicaciones.

Aun así, Flores expresó su postura de manera directa. Señaló que le parece positivo que su expareja continúe con su vida y busque su bienestar emocional. Reconoció que no ve nada negativo en que él inicie una nueva relación y comentó que lo único que le sorprendió fue que hiciera un comunicado público al respecto.

La actriz también habló sobre su situación sentimental actual. Compartió que ha salido con algunas personas, pero que por ahora no tiene interés en comenzar un nuevo noviazgo. Explicó que prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y personales.

Flores recordó que su historia con Lalo Salazar no comenzó recientemente. Ambos se conocieron en 2002, cuando coincidieron en el programa Hoy, y desde entonces mantuvieron una amistad que se prolongó durante años.

Te puede interesar: Martha Figueroa admite que lo que dijo de la ruptura de Laura Flores con Lalo Salazar no sucedió