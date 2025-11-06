Lalo Salazar confirma nuevo romance tras ruptura con Laura Flores ¿Quién es su nueva novia?

Lalo Salazar y Laura Flores han vuelto a ser el centro de la conversación en redes sociales. Y es que, a tan solo unos meses de su ruptura, él fue captado besándose con una mujer misteriosa, lo que generó mucho debate en internet.

Si bien algunos creen que el periodista merece ser feliz, otros consideran que “olvidó demasiado pronto” a Laura Flores, de quien hasta se han llegado a burlar por toda esta situación.

Luego de esto, Salazar rompe el silencio y no solo revela cuál es su situación sentimental actual, sino que también lanza un contundente mensaje en relación con la celebridad.

Lalo Salazar / Redes sociales

No te pierdas: ¿Lalo Salazar ya olvidó a Laura Flores? Lo captan besando a una misteriosa mujer tras su polémica ruptura

¿Qué pasó con la relación de Lalo Salazar y Laura Flores, y por qué terminaron?

Lalo Salazar y Laura Flores se conocieron en 2002, cuando coincidieron en el programa ‘Hoy’. En aquel entonces, comenzaron una amistad que duró varios años. Los famosos se reencontraron a principios del 2025, en el programa ‘Despierta’, el cual él conduce.

Ambos decidieron darse una oportunidad como pareja y, a finales de febrero, hicieron pública su relación. Si bien trataron de ser herméticos, se los notaba muy felices y enamorados. La misma actriz se decía estar pasando por una gran etapa en su vida.

Todo daría un giro inesperado el 9 de junio. En ese momento, Flores lanzó un comunicado anunciando el fin de su romance. Aunque no explicó los motivos, señaló que él había sido quien terminó el noviazgo, lo que desató muchas especulaciones.

En entrevista para TVNotas, una amiga de la ahora expareja contó que, presuntamente, Laura le había propuesto matrimonio a Lalo, quien le respondió que aún era muy pronto. Esto habría “bajoneado” a Flores, quien decidió simplemente subir el comunicado informando la separación.

Por su parte, Laura declaró que Lalo simplemente la “bloqueó” tras haber tenido un ataque de hipoglucemia (una baja de azúcar). Afirma que la dejó sin darle explicación. En tanto que Lalo simplemente ha dicho que le tiene un cariño especial y que podrá contar con él por siempre.

Lalo Salazar y Laura Flores / Redes sociales

Lee: Laura Flores: el verdadero motivo por el que Lalo Salazar salió huyendo de su relación, “Él se asustó”

¿Lalo Salazar confirma relación con nueva mujer?

Luego de que se viralizaran las imágenes en las que se le ve con una chica misteriosa, el periodista Lalo Salazar subió un comunicado confirmando que ya estaba en una nueva relación. Dejó ver que el noviazgo inició hace poco y que está muy feliz.

“Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”, indicó.

Además de pedir respeto a su privacidad, exigió un alto a las burlas y malos comentarios que se han hecho sobre Laura Flores. Manifestó que es una persona maravillosa, a quien siempre recordará por la relación “tan bonita” que tuvieron.

Lalo Salazar “Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos —gran mujer. Gran persona, gran mamá, estupenda actriz y cantante—y merece todo mi respeto”

Finalizó diciendo que todas las mujeres del mundo merecen respeto: “Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, concluyó.

Lalo Salazar / Redes sociales

¿Qué ha dicho Laura Flores sobre la nueva relación de Lalo Salazar?

Hasta el momento, la actriz Laura Flores no ha dicho nada directamente sobre la nueva relación de su ex, Lalo Salazar. Tan solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus nuevos proyectos artísticos.

Para muchos, esto podría significar que a la actriz ya no le interesa nada que tenga que ver con su exnovio y solo está enfocada en ella misma, así como en su trabajo.

Mira: Conductora de ‘Hoy’ lanza hablada a Lalo Salazar acerca de Laura Flores en programa en vivo y se carcajean