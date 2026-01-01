Laura Flores abre su corazón: ¿lista para amar otra vez tras su ruptura con Lalo Salazar?

Laura Flores habló sobre su vida sentimental y dejó entrever cómo se encuentra hoy frente a la posibilidad de volver a enamorarse, reflexionando sobre las segundas oportunidades en el amor, sus aprendizajes personales y los límites que ahora considera indispensables, declaraciones que no pasaron desapercibidas y que para muchos apuntaron a Lalo Salazar, el periodista con quien protagonizó una polémica ruptura.

No te pierdas: ¿Laura Flores ya tiene novio? Hace importante revelación tras nuevo romance de Lalo Salazar

Laura Flores habla del amor y enciende rumores: ¿mensaje oculto para su ex Lalo Salazar? / Foto: Redes sociales

¿Cómo termina el año Laura Flores? Trabajo, familia y nuevos comienzos

Laura Flores compartió cómo termina el año 2025 desde un lugar de reflexión personal y estabilidad, enfocada en el trabajo y en su familia. La actriz explicó que su balance no se mide por los tropiezos, sino por la capacidad de seguir adelante.

“Lo cierro feliz porque hay trabajo, porque me levanté, yo no cuento las caídas, cuento las levantadas. No importan cuántas veces me caiga, cuentan cuántas veces me levante”, dijo durante una entrevista con el programa Sale el sol.

En lo profesional y personal, la cantante y actriz detalló que este periodo también trae cambios importantes en su vida cotidiana. Actualmente cuenta con un departamento en México, lo que le permitirá pasar más tiempo en el país por motivos laborales. Al mismo tiempo, habló de un nuevo paso familiar en Estados Unidos.

“(Este año) lo cierro trabajando y con la felicidad de que mis hijos están bien. Ahora tengo un departamento en México, sé que voy a pasar más tiempo en México, por el trabajo, pero también mi familia y yo tuvimos la fortuna y la bendición de adquirir una nueva casa en Estados Unidos, cerca de Orlando, porque quiero estar cerca de la universidad de mis hijos”, destacó Flores.

No te pierdas: ¿Lalo Salazar ya olvidó a Laura Flores? Lo captan besando a una misteriosa mujer tras su polémica ruptura

Lalo Salazar y Laura Flores. / Foto: Redes sociales

¿Laura Flores está lista para el amor y manda indirecta a Lalo Salazar?

Al hablar sobre su vida sentimental, Laura Flores fue clara al expresar que no se cierra a la posibilidad de volver a enamorarse, aunque dejó ver que hoy tiene prioridades y límites distintos explicando el punto en el que se encuentra emocionalmente:

“Sí (quiere enamorarse), hoy no, pero claro que sí. Estoy viva, tengo mi corazón, mis sentimientos y no quiero estar sola, pero tampoco quiero estar mal acompañada”, dijo la actriz en una declaración abrió la conversación sobre si existe espacio para una nueva etapa en el amor.

En ese mismo contexto, sus palabras llamaron la atención por una frase que muchos interpretaron como una referencia indirecta a Lalo Salazar, con quien vivió una relación que terminó en medio de la polémica.

“Me siento contenta, la vida me sonríe, me sonríe a mí, a Lalo y a todos”, comentó, dejando claro que hoy su enfoque está en el bienestar y en lo que viene, más que en los conflictos que ya quedaron atrás, luego de que el periodista confirmó que tiene una nueva relación.

No te pierdas: ¿Laura Flores reclama a Lalo Salazar por su noviazgo? La actriz reacciona a su nueva relación

Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación en medio de polémicas. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con la relación de Lalo Salazar y Laura Flores, y por qué terminaron?

Lalo Salazar y Laura Flores se conocieron en 2002, cuando coincidieron en el programa ‘Hoy’. En aquel entonces, comenzaron una amistad que duró varios años. Los famosos se reencontraron a principios del 2025, en el programa ‘Despierta’, el cual él conduce.

Ambos decidieron darse una oportunidad como pareja y, a finales de febrero, hicieron pública su relación. Si bien trataron de ser herméticos, se los notaba muy felices y enamorados. La misma actriz se decía estar pasando por una gran etapa en su vida.

Todo daría un giro inesperado el 9 de junio. En ese momento, Flores lanzó un comunicado anunciando el fin de su romance. Aunque no explicó los motivos, señaló que él había sido quien terminó el noviazgo, lo que desató muchas especulaciones.

En entrevista para TVNotas, una amiga de la ahora expareja contó que, presuntamente, Laura le había propuesto matrimonio a Lalo, quien le respondió que aún era muy pronto. Esto habría “bajoneado” a Flores, quien decidió simplemente subir el comunicado informando la separación.

Por su parte, Laura declaró que Lalo simplemente la “bloqueó” tras haber tenido un ataque de hipoglucemia (una baja de azúcar). Afirma que la dejó sin darle explicación. En tanto que Lalo simplemente ha dicho que le tiene un cariño especial y que podrá contar con él por siempre.

No te pierdas: Lalo Salazar confirma nuevo romance tras ruptura con Laura Flores ¿Quién es su nueva novia?