¿Lalo Salazar ya olvidó a Laura Flores? Lo captan besando a una misteriosa mujer tras su polémica ruptura

Antes de que Laura Flores pudiera sanar del corazón roto, Lalo Salazar ya estaba dando de qué hablar. El periodista y corresponsal de guerra fue captado en actitud muy cariñosa con una mujer misteriosa en un antro de la Ciudad de México. ¿Ya pasó la página? ¿Regresó con su ex? ¿Qué pasó realmente entre él y Laura Flores? Aquí te contamos todo.

Mira: Laura Flores lanza inesperada disculpa a Lalo Salazar, ¿por qué razón?

Laura Flores y Lalo Salazar desataron rumores de haber terminado su noviazgo / IG: @lalosalazar_oficial / @laurafloresmx

¿Captaron a Lalo Salazar besando a una nueva pareja tras su ruptura con Laura Flores?

Las imágenes de Lalo Salazar besando a una nueva mujer fueron difundidas por Addis Tuñón en el programa De primera mano, donde se reveló que Lalo Salazar fue visto en actitud muy cercana con una mujer desconocida en un antro de la Ciudad de México. El periodista, que recientemente terminó su relación con la actriz Laura Flores, compartía miradas cómplices, sonrisas y hasta besos con su acompañante, lo que dejó claro que está rehaciendo su vida sentimental. La escena se dio en un ambiente festivo, y aunque intentaron pasar desapercibidos usando gorras, su presencia no pasó inadvertida.

La identidad de la mujer sigue siendo un misterio, pero el comportamiento entre ambos desató una ola de especulaciones. Según testigos citados por Tuñón, llegaron juntos al lugar, pidieron bebidas y disfrutaron de un momento íntimo hasta que notaron que estaban siendo observados. Al sentirse expuestos, decidieron retirarse “a rumbo desconocido”. Mientras algunos celebran que Lalo Salazar se esté dando una nueva oportunidad en el amor, otros critican la rapidez con la que parece haber superado a Laura Flores, quien confirmó su ruptura el 9 de junio y aún lidia con las secuelas emocionales.

Mira: Laura Flores explotó contra Lalo Salazar por no aceptarle un departamento, aseguran: “Se puso bien intensa”

Así fue captado Lalo Salazar:

¿Quién es la mujer con la que captaron a Lalo Salazar y es verdad que regresó con su ex tras dejar a Laura Flores?

Aunque la mujer captada en el antro no ha sido identificada oficialmente, en el programa Todo para la mujer, Maxine Woodside aseguró que no se trata de alguien nuevo, sino de una expareja con quien habría decidido darse una segunda oportunidad.

Así soltó una bomba:

“¡Eso es lo que a mí me contaron, que regresó con la ex!… Que había tenido una galana, tronó con ella, empezó a andar con Laura y luego regresó con la que había tronado. Eso fue lo que a mí me contaron”. Maxine Woodside

Este rumor corre desde julio asegurando que Lalo Salazar había dado vuelta a la página y estaba en una nueva relación. ¿Será la misma mujer que lo acompañó en el antro?

Lalo Salazar con una mujer misteriosa

¿Por qué terminaron Lalo Salazar y Laura Flores? ¿Hubo violencia?

La ruptura entre Lalo Salazar y Laura Flores fue tan sorpresiva como mediática. En redes sociales, la actriz confirmó que fue él quien decidió terminar la relación, incluso bloqueándola de todas las plataformas. Pero detrás de esa decisión habría una historia más compleja.

Según una fuente a TVNotas, Laura Flores quería formalizar rápidamente la relación, incluso consideraba casarse, lo que habría “espantado” a Lalo. Además, tras sufrir un ataque de hipoglucemia, Flores habría reaccionado de forma acelerada, lo que llevó al periodista a cortar por lo sano.

Pero el escándalo no terminó ahí. Martha Figueroa reveló que una fuente cercana a Lalo le contó que Laura lo correteó mientras le gritaba: “¡Te voy a matar!”. Esta declaración desató una tormenta mediática, y aunque Figueroa pidió disculpas en el programa Hoy, Laura Flores decidió tomar acciones legales.

Mira: Yeri MUA no topa a Laura Flores, pero le aconseja tras ruptura con Lalo Salazar: “Yo también he sido migajera”

Lalo Salazar y Laura Flores / Redes sociales

¿Quién terminó la relación: Lalo Salazar o Laura Flores?

En un reciente encuentro con la prensa, Lalo Salazar rompió el silencio y habló por primera vez sobre su noviazgo con Laura Flores, que duró poco más de tres meses. “Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella”, dijo el periodista, dejando claro que no guarda rencor.

También desmintió los rumores sobre agresiones físicas: “No, no, no, nada de eso, eso es mentira”, afirmó tajante. Y sobre quién tomó la decisión de terminar, aclaró: “No, los dos llegamos a un acuerdo. (...) Pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella”.

Ambos compartieron momentos personales en redes sociales, pero desde junio, Laura confirmó el fin de la relación sin dar mayores detalles. Mientras ella se refugia en su familia y proyectos profesionales, Lalo parece estar listo para seguir adelante, ya sea con una nueva pareja o con alguien del pasado.

Hasta ahora Laura Flores no se ha pronunciado sobre la nueva relación de Lalo Salazar ¿les dará su bendición?