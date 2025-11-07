¿Laura Flores reclama a Lalo Salazar por su noviazgo? La actriz reacciona a su nueva relación

Tras filtrarse fotos donde se le ve muy cariñoso con una mujer misteriosa, Lalo Salazar rompió el silencio y confirmó que ya tiene nueva pareja, apenas cuatro meses después de terminar con Laura Flores. Ahora, la actriz se pronunció y reveló su sentir con respecto a la nueva relación de su ex. ¡La famosa rompió el silencio en De primera mano!

Lalo Salazar confirma nuevo romance tras ruptura con Laura Flores

“Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”, comentó Lalo Salazar en su historia de Instagram.

Además de pedir respeto a su privacidad, exigió un alto a las burlas y malos comentarios que se han hecho sobre Laura Flores. Manifestó que es una persona maravillosa, a quien siempre recordará por la relación bonita que tuvieron.

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos —gran mujer. Gran persona, gran mamá, estupenda actriz y cantante—y merece todo mi respeto” Lalo Salazar

El periodista finalizó diciendo que todas las mujeres del mundo merecen respeto: “Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, concluyó.

¿Quién es la nueva novia de Lalo Salazar?

Esa es la pregunta que muchos se hacen luego de que circularan unas fotografías en las que Lalo Salazar aparece acompañado de una misteriosa mujer. Las imágenes habrían sido enviadas a la conductora Addis Tuñón por personas que se encontraban en el mismo bar donde fue visto el comunicador, lo que desató todo tipo de comentarios en redes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la joven que aparece junto a él, y Lalo no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Aunque se especula que podría tratarse de su nueva pareja, el periodista ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores.

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

Lalo Salazar y Laura Flores se conocieron en 2002, cuando coincidieron en el programa ‘Hoy’. En aquel entonces, comenzaron una amistad que duró varios años. Los famosos se reencontraron a principios del 2025, en el programa ‘Despierta’, el cual él conduce.

Ambos decidieron darse una oportunidad en el amor y, a finales de febrero, hicieron pública su relación. Aunque intentaron mantenerla en privado, era evidente lo felices y enamorados que estaban. La propia actriz confesó en su momento que atravesaba una de las mejores etapas de su vida.

A pesar de que la relación parecía estable, el 9 de junio Laura Flores emitió un comunicado para anunciar su separación. Sin entrar en detalles, la actriz indicó que fue Lalo quien decidió terminar el noviazgo.

En entrevista para TVNotas, una amiga de la ahora expareja contó que, presuntamente, Laura Flores le había propuesto matrimonio a Lalo Salazar, quien le respondió que aún era muy pronto. Esto habría “bajoneado” a Flores, quien decidió simplemente subir el comunicado informando la separación.

Por su parte, Laura declaró que Lalo simplemente la “bloqueó” tras haber tenido un ataque de hipoglucemia (una baja de azúcar). Afirma que la dejó sin darle explicación. En tanto que Lalo simplemente ha dicho que le tiene un cariño especial y que podrá contar con él por siempre.

¿Qué dice Laura Flores sobre el nuevo romance de Lalo Salazar?

En entrevista con ‘De primera mano’, Laura Flores fue cuestionada sobre su reacción a la confirmación del romance de Lalo Salazar, aunque aseguró que no estaba enterada de esta relación, afirmó que le da gusto y le desea lo mejor al periodista.

“No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver. Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado. Pero la verdad, todavía falta mucho para que me vean con alguien.”

Finalmente,la actriz reveló que aunque ha intentado salir con otras personas, no está interesada en ningún noviazgo y prefiere concentrarse en sus proyectos laborales. “Salí como con tres señores encantadores, pero nada (risas)”.

