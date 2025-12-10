Alberto Guerra rompe el silencio y revela qué pasó realmente con Madonna tras rumores de romance ¿Ni amigos?

La relación laboral entre Alberto Guerra y Madonna volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se confirmara que ambos aparecerán nuevamente juntos en una campaña para una exclusiva marca de perfumes. La noticia reavivó las especulaciones que surgieron desde 2024, cuando la cantante visitó México y se le vio acompañada del actor en más de una ocasión, lo que desató versiones sobre un posible romance.

Sin embargo, en medio del revuelo, el protagonista de Narcos: México decidió aclarar de manera directa cuál es el verdadero vínculo que mantiene con la “Reina del pop”, luego de que durante meses circularan rumores sobre una supuesta cercanía más allá de lo profesional.

Madonna mostró interés en Alberto Guerra e hicieron una sesión de fotos juntos y lo invitó a sus conciertos en México / Instagram

¿Qué dijo Alberto Guerra sobre su relación con Madonna?

Alberto Guerra fue cuestionado directamente sobre su cercanía con Madonna, luego de que se confirmara que ambos protagonizarán una nueva campaña de perfumes. Ante la insistencia de los reporteros, el actor respondió con firmeza y dejó clara la situación.

“No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no definitivamente una amistad no hay” Alberto Guerra

Su declaración llega después de que diversos medios y usuarios en redes retomaran imágenes y momentos en los que se les vio juntos, lo que alimentó rumores de un posible romance fuera del matrimonio del actor.

Guerra también explicó que su aparición en los conciertos de Madonna en México ocurrió por motivos laborales. Señaló que fue invitado debido a la colaboración que habían realizado días antes y aclaró que no fue el único invitado especial en esas presentaciones.

Alberto Guerra y Madonna sorprendieron al público con su cercanía / Instagram

¿Por qué Alberto Guerra y Madonna trabajarán juntos nuevamente?

A pesar del revuelo mediático, lo cierto es que Alberto Guerra y Madonna fueron reunidos por motivos estrictamente profesionales. La exclusiva marca de perfumes para la que ya habían posado previamente decidió repetir la fórmula, lo que derivó en su nueva colaboración.

La noticia de la campaña generó especulaciones inmediatas, pues se trata de una firma reconocida por sus campañas globales con figuras de alto perfil. La participación de ambos vuelve a colocarlos en el foco internacional, sobre todo porque las fotografías que se difundieron meses atrás destacaron por la química visual que presentaban, algo que avivó los rumores de un posible lazo fuera del trabajo.

Sin embargo, según lo declarado por el actor, la relación con Madonna se limita exclusivamente a lo profesional. No existe amistad, encuentros personales, ni interacción más allá de la colaboración creativa para la marca. Con estas declaraciones, Guerra buscó frenar la ola de versiones que surgió tras la confirmación de la nueva campaña.

¿Cómo está actualmente el matrimonio de Alberto Guerra y Zuria Vega?

Durante el mismo encuentro con la prensa, a Alberto Guerra también se le preguntó sobre su matrimonio con Zuria Vega, luego de que en meses recientes circularan versiones sobre una presunta separación. El actor respondió de manera breve y contundente.

“Nosotros no escuchamos nada de lo que dicen ustedes ni los demás”, aseguró, subrayando que su relación con Zuria se encuentra en un buen momento. De acuerdo con lo expresado por el actor, la estabilidad de su matrimonio se basa en mantenerse al margen de los rumores y concentrarse en su vida familiar.

Pese a los rumores que surgieron meses atrás, la pareja continúa unida y enfocada tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales. El actor reafirmó que su relación sigue firme, destacando que no permiten que las especulaciones afecten su dinámica de pareja.

