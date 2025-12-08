Filtran foto de Madonna y Alberto Guerra juntos en la cama ¿y Zuria Vega?

Alberto Guerra y Madonna volvieron a encender las redes luego de que se filtrara una sugerente imagen donde aparecen juntos, recostados sobre unas sábanas rosas. La fotografía dejó claro que la reina del pop mantiene una cercanía especial con el actor que la conquistó durante las grabaciones de Griselda en Netflix.

Tras la aparición de la foto, la pregunta inevitable surgió de inmediato: ¿y Zuria Vega, la esposa de Alberto Guerra? ¿Está celosa de la complicidad entre el actor y la reina del pop… o todo forma parte de una estrategia detrás de cámaras?

¿Cómo conoció Alberto Guerra a Madonna?

Alberto Guerra llamó la atención de Madonna gracias a su participación en la serie “Griselda” de Netflix, donde interpretó a Darío, un sicario con un papel clave en la trama. La serie tuvo gran impacto internacional y despertó el interés de la cantante, quien quedó impresionada por la actuación del actor mexicano. Este primer acercamiento fue puramente artístico, motivado por la admiración de Madonna hacia su trabajo.

Tras descubrirlo en Griselda, el equipo de Madonna contactó a los representantes de Guerra para proponerle una colaboración en una sesión fotográfica para la revista británica Re-Edition. La sesión, realizada en abril de 2024, los retrató como una pareja fuera de la ley, inspirada en el personaje que Alberto interpretó en la serie. Este proyecto marcó el primer encuentro personal entre ambos y consolidó una relación profesional basada en la creatividad.

La conexión no se quedó en las fotos. Poco después, Madonna invitó a Alberto a participar como invitado especial en uno de sus conciertos en la Ciudad de México, el 21 de abril de 2024. Durante el espectáculo, Guerra apareció en el segmento “Ballroom”, sorprendiendo al público y mostrando la química que habían desarrollado.

Desde entonces, Alberto Guerra y Madonna han mantenido una relación cercana, colaborando en eventos y compartiendo afinidades culturales. Guerra ha destacado la sencillez y sensibilidad de la artista, así como su interés por la cultura latinoamericana. Lo que comenzó como una admiración profesional se transformó en una amistad creativa que sigue generando titulares y proyectos conjuntos.

¿Qué piensa Zuria Vega sobre la amistad de Alberto Guerra y Madonna?

Lejos de los rumores y las especulaciones, Zuria Vega ha sido tajante respecto a la cercanía entre Alberto Guerra y Madonna. En 2024, la actriz negó rotundamente sentir celos y reveló que, por el contrario, fue ella quien impulsó a su esposo a participar en el concierto de la reina del pop en México.

"¿Celos? Para nada. Yo fui la primera que le dijo: ‘¡Vas!’ Más allá del concierto, es una experiencia por la que debe estar agradecido y atesorarla en su corazón. Madonna no solo es un ícono de la música, sino también social y culturalmente. Así lo ha vivido él y así lo he vivido yo a su lado”, declaró a la prensa.

Zuria Vega le puso un ultimátum a Alberto Guerra ¿por Madonna?

En marzo de 2024, en TVNotas nos enteramos que la pareja de Zuria Vega y Alberto Guerra estaban en crisis pues ellá se había enterado que viajaba al extranjero con Madonna. No solo eso sino que andaba muy alzado.

Nuestra fuente nos compartió información que supuestamente explica el distanciamiento entre la pareja. “Lo que les voy a contar les va a sorprender y van a decir: ‘¡A poco...!’. En nuestro círculo cercano de amigos de Zuri y Alberto, corre el rumor de que todo se debe a que, supuestamente, ella se enteró de que su marido viajaba al extranjero para verse con Madonna, mientras que él le decía que viajaba por cuestiones de trabajo. Igual iba a trabajar y se encontraban por allá para saludarse”.

“Él comenzó a ser más coqueto de lo normal. Un poco indiferente. Las mujeres le llovieron por todos lados. Ya no era el mismo con Zuria. Tenía comportamientos raros que pusieron a tambalear su matrimonio”, contó la fuente a TVNotas.

¿Por qué Alberto Guerra y Madonna aparecen posando en una cama?

La inesperada dupla entre Alberto Guerra —esposo de Zuria Vega— y Madonna tiene una explicación que va más allá de un rumor. Ambos protagonizarán la campaña 2026 del perfume The One, de Dolce & Gabbana, una colaboración que seguro emocionará a los fans de la reina del pop.

Según rumores que circulan, la reina del pop habría grabado un cover en italiano de Pensiero Stupendo, el clásico de Patty Pravo de 1978, especialmente para esta campaña. Esta reinterpretación marcaría su regreso a una estética más europea y sofisticada, alineada con el concepto de la firma italiana.

La campaña será lanzada en enero de 2026 y funcionará como antesala del decimoquinto álbum de estudio de Madonna, del cual aún no se revelan detalles oficiales.

