Madonna tiene caluroso gesto con Alberto Guerra en Milán; Zuria Vega reacciona: ¿qué pasó tras el video sensual?

Madonna y Alberto Guerra volvieron a acaparar titulares tras su reencuentro en la Semana de la Moda de Milán, luego del polémico video sensual que grabaron para Dolce & Gabbana. La química entre la Reina del Pop y el actor mexicano volvió a quedar en evidencia, pero todas las miradas se posaron en Zuria Vega, esposa del actor, cuya reacción fue captada en un clip viral. ¿Se retiró del evento? ¡Te contamos!

Madonna mostró interés en Alberto Guerra e hicieron una sesión de fotos juntos y lo invitó a sus conciertos en México / Instagram

¿Cómo comenzó la colaboración entre Madonna y Alberto Guerra tras “Griselda” de Netflix y la sesión para Re-Edition?

La historia entre Madonna y Alberto Guerra se remonta a 2024, cuando coincidieron en una sesión de fotos para la revista Re-Edition. Las imágenes, con poses en cama, encendieron rumores de un supuesto romance entre la cantante estadounidense y el actor mexicano.

Sin embargo, el propio Guerra dejó claro en su momento que se trataba de una relación estrictamente profesional y creativa. La invitación vino directamente de Madonna, quien quedó impresionada con su trabajo en Griselda. Desde entonces, la colaboración entre ambos ha sido constante y estratégica, posicionándolos como una dupla magnética dentro del mundo del entretenimiento y la moda internacional.

Meses después, la Reina del Pop lo invitó a participar en su concierto en Ciudad de México, dentro del segmento en el que suele subir a celebridades al escenario. Esa aparición reforzó públicamente la cercanía entre ambos y avivó nuevamente las especulaciones.

¿Qué pasó con el video sensual de Madonna y Alberto Guerra para Dolce & Gabbana que desató rumores sobre Zuria Vega?

La intensidad subió cuando Alberto Guerra y Madonna protagonizaron la campaña de fragancias de Dolce & Gabbana. El proyecto incluyó un cortometraje dirigido por Mert Alas, en el que Madonna seduce a Alberto mientras un hombre más joven se suma a la escena.

El video —más cercano a una pieza cinematográfica que a un simple anuncio— fue descrito como un derroche de sensualidad. Las imágenes candentes y la química evidente entre los protagonistas dispararon rumores sobre una posible incomodidad de Zuria Vega.

Incluso circuló la versión de que la actriz se habría molestado por el contenido del cortometraje. No obstante, ella misma lo negó y aseguró sentirse emocionada por la amistad y colaboración entre su esposo y la artista internacional. Con ello, buscó apagar cualquier versión de crisis matrimonial.

Madonna y Alberto Guerra en campaña juntos.

¿Cómo fue el reencuentro de Madonna y Alberto Guerra en la Semana de la Moda de Milán como embajadores de Dolce & Gabbana?

Dos años después de aquel primer encuentro, Madonna y Alberto Guerra volvieron a coincidir públicamente como embajadores de la fragancia de Dolce & Gabbana durante el desfile de la marca en la Semana de la Moda de Milán.

En primera fila se encontraban figuras clave de la industria, entre ellas Anna Wintour. A su lado estaban sentados Alberto Guerra y Zuria Vega. El momento más comentado ocurrió cuando Madonna apareció por la pasarela y, al llegar a su lugar, se dirigió directamente al actor mexicano para abrazarlo efusivamente.

Zuria permaneció sentada. En un video que rápidamente se viralizó en TikTok, se alcanza a ver su rostro entre los abrigos de Wintour y Madonna. Su expresión fue interpretada por muchos como asombro ante la escena protagonizada por dos gigantes de la cultura pop mundial.

¿Cuál fue la reacción de Zuria Vega al abrazo entre Madonna y Alberto Guerra y qué ocurrió al final del desfile en Milán?

Aunque las redes sociales analizaron cuadro por cuadro la expresión de Zuria Vega, lo cierto es que no hubo declaraciones públicas que confirmaran molestia alguna. El gesto fue leído por algunos usuarios como sorpresa, mientras otros lo consideraron una reacción natural ante el efusivo saludo.

La escena volvió a repetirse al final de la pasarela, cuando los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana bajaron para saludar a las celebridades en primera fila: Anna Wintour, Madonna y Alberto, en ese orden.

A pesar del silencio de Zuria, lo que no deja duda es que el reencuentro entre Madonna y Alberto Guerra confirma que su vínculo profesional seguirá dando de que hablar.