¡Alberto Guerra y Madonna en la cama! El VIDEO que reaviva rumores y deja a Zuria Vega ¿sin esposo?

Las imágenes volvieron a encender la conversación. Un nuevo video de Madonna junto a Alberto Guerra, con escenas sugerentes en una cama, se viralizó y reactivó viejas especulaciones que habían quedado en pausa. En redes comenzaron a preguntarse qué pasa realmente entre Madonna y Alberto Guerra y si este proyecto vuelve a tensar la relación del actor con Zuria Vega.

Mira: Zuria Vega lanza romántica foto con Alberto Guerra, tras rumores de separación ¡Muy enamorados!

Madonna mostró interés en Alberto Guerra e hicieron una sesión de fotos juntos y lo invitó a sus conciertos en México / Instagram

¿Alberto Guerra y Madonna en la cama? El video que desató rumores de infidelidad y puso a Zuria Vega en el ojo del huracán

Las imágenes fueron suficientes para incendiar las redes sociales. Alberto Guerra y Madonna aparecen juntos en la cama, con cuerpos muy cerca, miradas intensas, poca ropa y una atmósfera cargada de sensualidad y ¡con otro hombre! En cuestión de horas, los videos y fotografías comenzaron a circular sin contexto, provocando una ola de comentarios que apuntaban a una sola conclusión: el actor mexicano ya le habría sido infiel a Zuria Vega con la reina del pop.

Los clips, casi oscuros y con una narrativa provocadora, muestran a Madonna y a Alberto Guerra en escenas que simulaban besos, caricias y encuentros. Para muchos usuarios, no había duda: algo estaba pasando entre ellos. Las especulaciones crecieron cuando algunos recordaron que desde 2024 ambos habían sido vistos juntos en varios países, en conciertos, desfiles de moda y sesiones fotográficas.

Sin embargo, la realidad era otra y tenía un trasfondo completamente distinto al que se viralizó.

Mira: Zuria Vega le pone ultimátum a Alberto Guerra ¿por infiel?

Madonna y Alberto Guerra en campaña juntos.

¿De qué trata la campaña donde Madonna y Alberto Guerra aparecen juntos en la cama?

La verdad detrás de las imágenes que causaron revuelo es que todo forma parte de una campaña publicitaria. Madonna y Alberto Guerra protagonizan el nuevo spot de ‘The one’ de Dolce & Gabbana, una fragancia icónica que apostó por una narrativa intensa, provocadora y cinematográfica.

En el video, Madonna interpreta a una mujer poderosa, segura y dueña de su deseo. A lo largo del spot, aparece en citas con dos hombres. Uno de ellos es Alberto Guerra (43 años), quien se muestra como el personaje maduro y enigmático que comparte con ella una escena de alcoba cargada de tensión. La historia incluso culmina con una toma que sugiere un ménage à trois, reforzando el mensaje de que el deseo no tiene edad ni reglas.

Nada es real fuera del guion. No hay romance oculto ni traición confirmada, es más según Alberto Guerra ¡ni amistad!

Mira: Alberto Guerra rompe el silencio y revela qué pasó realmente con Madonna tras rumores de romance ¿Ni amigos?

Aquí el video que revivió rumores de una relación entre Madonna y Alberto Guerra:

¿Está en crisis el matrimonio de Alberto Guerra y Zuria Vega tras el video?

Las especulaciones no solo apuntan a Madonna. Desde marzo de 2024, comenzaron a circular versiones sobre una presunta crisis entre Zuria Vega y Alberto Guerra. En su momento, TVNotas te dio a conocer que, supuestamente, Zuria se habría enterado de viajes del actor al extranjero donde coincidía con Madonna, mientras él hablaba de compromisos de trabajo.

La misma fuente afirmó: “Él comenzó a ser más coqueto de lo normal. Un poco indiferente. Las mujeres le llovieron por todos lados. Ya no era el mismo con Zuria. Tenía comportamientos raros que pusieron a tambalear su matrimonio”.

Ante estas versiones, Guerra fue cuestionado sobre el estado actual de su relación. Su respuesta fue breve, pero directa: “Nosotros no escuchamos nada de lo que dicen ustedes ni los demás”.

Y finalmente puntualizó respecto a la Reina del pop: “No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no definitivamente una amistad no hay”.