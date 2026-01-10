¿Zuria Vega quedo fría al ver a Alberto Guerra en la cama con Madonna? Su reacción causa revuelo

Alberto Guerra publicó el video que protagonizó con Madonna tras los rumores de infidelidad a Zuria Vega, quien no se quedó callada y reaccionó a esta nueva campaña publicitaria que incendió las redes desbordando sensualidad.

¿Por qué Alberto Guerra y Maddona aparecen en video?

La inesperada dupla entre Alberto Guerra —esposo de Zuria Vega— y Madonna tiene una explicación que va más allá de un rumor. Ambos protagonizarán la campaña 2026 del perfume The One, de Dolce & Gabbana, una colaboración que seguro emocionó a los fans de la reina del pop.

Roces, caricias, acercamientos y un tercero en discordia aparecen a lo largo del spot, donde aparece Madonna y Alberto Guerra nada más y nada menos que en la cama, luciendo despampanante para esta campaña.

¿Madonna provocó los celos de Zuria Vega? / Archivo TVNotas/ FB/ IG

Zuria Vega le puso un ultimátum a Alberto Guerra ¿por Madonna?

En marzo de 2024, en TVNotas nos enteramos que la pareja de Zuria Vega y Alberto Guerra estaba en crisis pues ella se había enterado que él viajaba al extranjero con Madonna. No solo eso, sino que andaba muy alzado.

Nuestra fuente nos compartió información que supuestamente explica el distanciamiento entre la pareja. “Lo que les voy a contar les va a sorprender y van a decir: ‘¡A poco...!’. En nuestro círculo cercano de amigos de Zuri y Alberto, corre el rumor de que todo se debe a que, supuestamente, ella se enteró de que su marido viajaba al extranjero para verse con Madonna, mientras que él le decía que viajaba por cuestiones de trabajo. Igual iba a trabajar y se encontraban por allá para saludarse”.

“Él comenzó a ser más coqueto de lo normal. Un poco indiferente. Las mujeres le llovieron por todos lados. Ya no era el mismo con Zuria. Tenía comportamientos raros que pusieron a tambalear su matrimonio”, contó la fuente a TVNotas.

Alberto Guerra y Zuria Vega se han mostrado enamorados en redes sociales / Instagram

Así reaccionó Zuria Vega al ver a Alberto Guerra en video candente con Madonna

Zuria Vega reaccionó al ver a su esposo, Alberto Guerra, protagonizando una campaña junto a Madonna que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió el video promocional en el que aparece muy cercano a la cantante, incluso en escenas provocativas que incluyen momentos en la cama, lo que provocó un sinfín de comentarios entre los usuarios.

Zuria Vega reacciona a escenas de cama de Alberto Guerra y Madonna / Redes sociales y captura de pantalla

El clip se viralizó en cuestión de horas y generó todo tipo de reacciones, incluida la de la propia Zuria Vega.

La actriz no se quedó callada y decidió replicar una fotografía de Alberto Guerra en una historia de Instagram, gesto que muchos interpretaron como una respuesta del orgullo que siente por este logro de su pareja.

Además, la protagonista de telenovelas comentó directamente la publicación del padre de sus hijos y reaccionó únicamente con dos emojis: uno de destello y otro de una mano pintándose las uñas, dejando claro que está enterada y tranquila.

