¿Madonna la ‘Reina del pop’ intentó atentar contra su vida? Esta habría sido la razón: VIDEO

En información compartida la noche del 29 de septiembre, Madonna, la icónica ‘Reina del Pop’, habría contemplado quitarse la vida en medio de una tormenta emocional por la disputa legal con su exesposo, el cineasta Guy Ritchie. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué Madonna y su exesposo tuvieron una disputa legal?

Todo comenzó en 2015, cuando Madonna y su exesposo, el cineasta británico Guy Ritchie, iniciaron una batalla legal por la custodia de su hijo, quien en ese entonces tenía 15 años. El joven decidió en aquel momento quedarse en Londres con su padre, en lugar de regresar a Nueva York con su madre, quien estaba en plena gira.

Lo que parecía una situación temporal rápidamente escaló en una disputa pública que afectó emocionalmente a todos los involucrados, especialmente a Madonna.

Tras su divorcio en 2008, Madonna había obtenido la custodia principal de Rocco (actualmente de 25 años). Sin embargo, durante la adolescencia del joven comenzaron a surgir tensiones y diferencias que se acentuaron con la distancia y la exposición mediática.

“Estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, sollozando. De verdad pensé que era el fin del mundo”. Madonna

La artista describió cómo, a pesar de tener que mantener una imagen fuerte y profesional frente a miles de fanáticos cada noche, vivía un infierno personal detrás del telón. “ No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo ”, confesó.

¿Cómo pensó en atentar contra su vida Madonna la ‘Reina del pop’?

La elección de Rocco de vivir con su padre en Londres fue interpretada por Madonna como una pérdida desgarradora. Más allá de lo legal, se trataba del dolor de una madre que sentía que estaba perdiendo a su hijo .

La batalla culminó en septiembre de 2016, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo que permitió que el joven se quedara en Londres con su padre.

Aunque Madonna aceptó la resolución, el proceso dejó cicatrices emocionales profundas que, según sus propias palabras, la marcaron para siempre. “ Fue como si el mundo se desmoronara a mi alrededor ”, dijo durante una entrevista para el canal de YouTube Jay Shetty Podcast.

Fue en ese momento, que la ‘Reina del pop’ confesó estar a punto de terminar con su vida:

“Hubo momentos en los que quise cortarme los brazos... Realmente contemplé el sui...” Madonna

¿Cómo fue el proceso de sanación de Madonna tras considerar atentar contra su vida?

A pesar del dolor vivido, Madonna encontró una vía de escape y sanación en la espiritualidad . Durante los momentos más oscuros, recurrió a prácticas como la meditación, la reflexión interna y su fe para recuperar su equilibrio emocional.

“Necesitas ser espiritual para ser exitoso. El éxito es tener una vida espiritual, punto. No estaría aquí si no la tuviera”, afirmó en una entrevista para el canal de YouTube Jay Shetty Podcast. Hoy en día, la artista ha logrado reconstruir la relación con Rocco, quien tiene actualmente 25 años. Lo considera uno de los pilares de su vida, junto a sus otros cinco hijos.

“En cuanto comprendes que lo que te está sucediendo es un desafío que, según el karma, debes experimentar, aprender de él y evolucionar a un nivel superior de conciencia, puedes ver ese evento como una lección y no como un castigo” Madonna

Madonna se refirió a esta experiencia como una lección de vida que, aunque devastadora, le permitió crecer como madre, mujer y ser humano.

