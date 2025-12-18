Asesinan a Rob Reiner: Su hijo Nick es acusado formalmente de quitarle la vida al cineasta y su esposa, Michele

La muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele, ha conmocionado a todos. Y es que el cineasta y su esposa fueron encontrados sin vida el pasado fin de semana, en su departamento de Los Ángeles, con signos de ataque con un arma punzocortante.

Según reportes, su hija Romy Reiner fue quien alertó a la policía de los hechos y mencionó que el posible responsable podría ser un “familiar cercano” muy peligroso. Durante las investigaciones, se interrogó a Nick Reiner, otro hijo de la pareja, quien posteriormente fue acusado formalmente del asesinato de sus padres.

¿Por qué Nick Reiner es acusado de asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Reiner?

De acuerdo con el sitio TMZ, la noche previa al crimen, Rob Reiner y Michele Reiner habían tenido una discusión muy acalorada con Nick durante una fiesta. Se reportó que el joven de 32 años se retiró con evidente enojo.

También se mencionó que, meses antes, Michele le habría comentado a algunas amistades que estaba preocupado por los supuestos problemas mentales y de adicción de su hijo Nick.

Posteriormente a esto, se reportó que, de acuerdo con supuestos testigos, Nick estaba “desorientado” al momento de registrarse en un hotel tras el asesinato de sus padres. Supuestamente, empleados del lugar encontraron rastros de sangre en la habitación donde se hospedaba.

¿Cómo fue la primera audiencia de Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner?

Este miércoles 17 de diciembre, se realizó la primera audiencia en contra de Nick Reiner por el delito de asesinato en un tribunal de Los Ángeles. De acuerdo con diversos medios internacionales, el hijo de Rob Reiner se habría declarado no culpable.

Asimismo, se dio a conocer que la audiencia había sido pospuesta, pero permanecerá detenido sin derecho a fianza y deberá ser imputado el próximo 7 de enero.

“Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso. Esto requiere ser examinado, observado y analizado”, expresó el abogado de Nick a la salida de la audiencia. No quiso dar más detalles.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la postura del resto de la familia Reiner. En tanto que los internautas han exigido justicia por el crimen del cineasta y su esposa.

¿Quiénes fueron Rob Reiner y su esposa Michele?

Rob Reiner fue un director, actor, productor y escritor estadounidense. Tenía 78 años al momento de su muerte. Participó en varias producciones importantes como ‘Misery’ y ‘La princesa prometida’. Fue nominado en varias ocasiones a los Emmy, Óscar y Globos de Oro.

Por su parte, Michele Reiner siempre mantuvo un perfil bajo y se sabe que se destacó como fotógrafa, así como activista en causas sociales y salud pública.

Ambos se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos, incluyendo Nick, quien actualmente está en prisión como sospechoso de su asesinato. Su matrimonio fue considerado como uno de los más sólidos del medio artístico.

