Muere Gil Gerard, protagonista de ‘Buck Rogers en el siglo XXV’, a causa de una rara enfermedad

A tan solo unos días del terrible asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, trasciende que Gil Gerard, mayormente conocido por protagonizar ‘Buck Rogers en el siglo XXV’, murió a los 82 años, por una enfermedad rara. Esto se sabe.

¿De qué murió Gil Gerard, protagonista de ‘Buck Rogers en el siglo XXV’?

La esposa de Gil Gerard, Janet Gerard, fue la encargada de confirmar la noticia de su muerte. A través de redes sociales, mencionó que la causa “fue una forma rara y brutalmente agresiva de cáncer”.

Si bien no dio muchos detalles, señaló que había perdido la vida pocos días antes de saber que “algo andaba mal”. El deceso ocurrió durante la mañana del pasado martes 16 de diciembre.

“Esta mañana temprano Gil, mi alma gemela, perdió su lucha con una rara y viciosa forma agresiva de cáncer. Desde el momento en que supimos que algo estaba mal a su muerte esta mañana fueron sólo días. No importa cuántos años tuviera que pasar con él, alguna vez habría sido suficiente. Sostén fuerte a los que tienes y ámalos ferozmente”, se lee.

La familia no ha querido dar más declaraciones sobre el asunto, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans no han dudado en llenar las redes sociales de mensajes de despedida y buenos deseos para la familia.

¿Quién fue Gil Gerard, protagonista de ‘Buck Rogers en el siglo XXV’?

Gil Gerard fue un actor estadounidense que nació el 23 de enero de 1943. Su carrera artística comenzó en 1970 como doble en una película. A partir de allí, fue trabajando en más producciones de televisión.

Si bien su papel más representativo fue en la serie ‘Buck Rogers en el siglo XXV’, como William ‘Buck’ Rogers, también estuvo en otros proyectos como:

Sidekicks

E.A.R.T.H. Force

Fish Police

Pacific blue

Nuclear Hurricane

En 2005, apareció en la serie Action Hero Makeover, en la que habló de su recuperación tras someterse a una minicirugía de bypass gástrico que le salvó la vida. En el programa, se contó que estuvo lidiando con problemas de peso durante 40 años, llegando a pesar 160 kilos, lo que derivó en varios problemas de salud, incluyendo diabetes.

En cuanto a su vida personal, se casó y divorció 4 veces antes de conocer a su última esposa, Janet, con quien vivió los últimos 18 años de su vida. Solo tuvo un hijo de un matrimonio anterior.

Gil Gerard, protagonista de 'Buck Rogers en el siglo XXV',

¿De qué trata y dónde ver Buck Rogers en el siglo XXV’?

‘Buck Rogers en el siglo XXV’, lanzada en 1979, es una serie que trata de un piloto de la NASA llamado William ‘Buck’ Rogers que, tras una misión espacial en 1987, queda en animación suspendida y despierta 500 años después, en el año 2491.

El protagonista tendrá que adaptarse y defenderse de los peligros en un mundo que ya no reconoce. Todo esto, con ayuda de nuevos amigos.

Gil Gerard, protagonista de ‘Buck Rogers en el siglo XXV’, / Redes sociales

Desafortunadamente, no está disponible en ninguna plataforma oficial de streaming. En tanto que, en YouTube, solo se encuentran algunos fragmentos de los capítulos.

