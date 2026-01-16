Zuria Vega publica FOTO y desata rumores de embarazo en medio de presunta infidelidad: ¿Bebé en camino?

Una fotografía compartida por Zuria Vega en redes sociales desató una nueva ola de especulaciones entre sus seguidores sobre si la actriz estaría embarazada de su tercer hijo. El revuelo ocurre en un momento particularmente mediático para la pareja, ya que en semanas recientes han circulado versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposo Alberto Guerra con Madonna.

La imagen que lo cambió todo: ¿Zuria Vega anuncia embarazo? / Foto: Redes sociales

¿Alberto Guerra presuntamente le fue infiel a Zuria Vega con Madonna?

Alberto Guerra habló sobre Madonna luego de que se dio a conocer que ambos participaron en una nueva campaña de perfumes. Durante un encuentro con la prensa, el intérprete fue cuestionado de manera directa sobre la naturaleza de su relación con la cantante, especialmente después de que circularan imágenes y comentarios en redes sociales que dieron pie a diversas especulaciones.

Ante la insistencia de los reporteros, Guerra respondió de forma clara y puntual, marcando distancia entre lo profesional y lo personal. “No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no definitivamente una amistad no hay”, declaró el actor, subrayando que el vínculo entre ambos se limitó al trabajo realizado para dicha campaña.

El actor también se refirió a su presencia en los conciertos que Madonna ofreció en México, tema que fue retomado como parte de los rumores. Explicó que su asistencia tuvo un motivo laboral, ya que fue invitado tras la colaboración previa, y aclaró que no fue el único invitado especial en esas presentaciones, buscando así contextualizar su aparición en esos eventos.

¿Zuria Vega está embarazada? La foto que desató especulaciones. / Foto: IG/@el_guerra

¿Zuria Vega está embarazada?

Zuria Vega generó confusión entre sus seguidores luego de compartir una fotografía en la que aparece embarazada, imagen que rápidamente desató comentarios y especulaciones en redes sociales. Sin embargo, la actriz no anunció un nuevo embarazo, sino que se sumó a un trend digital en el que distintas figuras públicas han comenzado a compartir recuerdos de años pasados.

La imagen corresponde a 2016, cuando Zuria Vega estaba embarazada de su primera hija con Alberto Guerra, una etapa que coincidió con un momento personal significativo para la actriz. Ese año también estuvo marcado por la muerte de su padre, el actor Gonzalo Vega, quien falleció el 10 de octubre de 2016, pocos meses después de que la fotografía fuera tomada.

Al acompañar la publicación con el mensaje “Mi 2016”, la actriz dejó claro que se trataba de un recuerdo y no de un anuncio actual, descartando así un embarazo de su tercer bebé. La aclaración se da en un contexto de atención mediática para la familia, en medio de los rumores que han circulado recientemente sobre una supuesta infidelidad de Alberto Guerra con Madonna.

Foto que compartió Zuria Vega cuando estaba embarazada. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Zuria Vega y Alberto Guerra?

Zuria Vega y Alberto Guerra se conocieron durante el rodaje de la sexta temporada de El señor de los cielos, proyecto en el que coincidieron profesionalmente y que marcó el inicio de su historia en común. Fue en agosto de 2013 cuando ambos hicieron pública su relación, dando a conocer que el vínculo había trascendido el ámbito laboral.

Meses después, en marzo de 2014, los actores anunciaron su compromiso y, ese mismo año, en noviembre, contrajeron matrimonio. Desde entonces, la pareja ha compartido distintas etapas de su vida personal y familiar, manteniendo su relación mayormente alejada de la exposición constante.

En una entrevista con medios, Zuria Vega habló sobre su visión del matrimonio y su relación con Alberto Guerra. “Es un hombre de trabajo, muy talentoso, sensible y amoroso. Al lado de un gran hombre, hay una gran mujer, y a lado de una gran mujer hay un gran hombre. Trece años es un chorro, no solemos hacer algo en especial, vemos qué pasa, estamos con nuestros hijos y siempre es una fecha bonita para recordar por qué decides estar con una persona. Para mí el matrimonio es voluntad”, expresó la actriz.

