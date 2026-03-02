Catherine O’Hara gana SAG Award 2026 tras su muerte; Seth Rogen conmueve con mensaje en su honor

La noche de los Screen Actors Guild Awards 2026 estuvo marcada por un momento que conmovió a la industria. La actriz Catherine O’Hara, quien murió el pasado 30 de enero a los 71 años, fue reconocida de manera póstuma con el premio a Actriz en una serie de comedia por su participación en la serie The Studio. El galardón fue recibido en su honor por su compañero de elenco, Seth Rogen, quien dedicó unas palabras frente a la comunidad actoral.

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

¿Por qué Catherine O’Hara ganó el SAG Award 2026?

La actriz Catherine O’Hara fue reconocida por su actuación en The Studio, producción en la que compartió créditos con Seth Rogen. En la categoría competía junto a Kathryn Hahn, también parte del elenco de la serie; Jenna Ortega, por Wednesday; Jean Smart, por Hacks; y Kristen Wiig, por Palm Royale.

El reconocimiento fue anunciado durante la ceremonia celebrada este 1 de marzo. La categoría destacó las actuaciones femeninas en comedia dentro de la televisión, y finalmente fue O’Hara quien obtuvo la estatuilla de manera póstuma.

Rogen, quien también ganó en la categoría de Actor masculino en una serie de comedia esa misma noche, fue el encargado de recibir el premio. Desde el estrado expresó que la actriz se habría sentido honrada de recibir el reconocimiento de sus colegas, a quienes —dijo— respetaba profundamente.

Catherine O’Hara en The Studio / Captura de pantalla

¿Qué dijo Seth Rogen de Catherine O’Hara al recibir el premio en su honor?

Durante su intervención, Seth Rogen leyó un mensaje en el que recordó el tiempo compartido con la actriz Catherine O’Hara en el rodaje de la serie. Señaló que en las semanas posteriores a su fallecimiento ha reflexionado sobre la fugacidad del tiempo y sobre la oportunidad que tuvo de trabajar con ella.

“Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo; era una gran admiradora de todos ustedes” Seth Rogen

También habló de la disposición que, según relató, O’Hara mostró durante el trabajo en el set, destacando que, pese a su trayectoria, mantenía apertura para aprender y colaborar. En su discurso mencionó que la actriz combinaba talento y trato cordial en el proceso creativo.

El actor cerró su mensaje con una invitación dirigida tanto a los asistentes como a quienes seguían la transmisión. Pidió acercar el trabajo de O’Hara a nuevas generaciones y a personas que no conocieran su trayectoria artística.

¿Cuál es el legado de Catherine O’Hara en cine y televisión?

En su discurso, Rogen hizo referencia a algunos de los momentos más recordados de la actriz en pantalla. Mencionó la escena en la que baila al ritmo de Harry Belafonte en la película Beetlejuice, así como su interpretación en Best in Show, donde realizó una secuencia en la que su personaje cojea tras lastimarse la rodilla.

El actor pidió que esas escenas se compartan con niños o con personas que no estén familiarizadas con su trabajo, con el objetivo de que su presencia artística continúe vigente. “Muéstrenles a O’Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en ‘Beetlejuice’, muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en ‘Best in Show’… y díganle a la gente, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara y que tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella, en general, compartió su talento con nosotros”, expresó.

Catherine O’Hara desarrolló una carrera que abarcó cine y televisión, consolidándose como una figura reconocida dentro de la comedia. Su fallecimiento el 30 de enero generó reacciones en distintos sectores de la industria del entretenimiento.

