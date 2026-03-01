¿De qué murió Eugenia Montemayor? Confirman muerte de la joven modelo de 21 años en Nuevo León

La muerte de Eugenia Montemayor González, joven modelo mexicana de 21 años, comenzó a trascender durante el fin de semana y fue confirmada oficialmente el lunes 24 de febrero, cuando la Universidad de Monterrey (UDEM), institución donde cursaba sus estudios profesionales, emitió un comunicado.

Te puede interesar: Cruz Azul de luto: Confirman muerte de un exjugador y fundador del equipo, ¿quién fue Juan Díaz ‘el Polaco’?

Eugenia Montemayor González / Redes sociales

¿Quién fue Eugenia Montemayor?

Eugenia Montemayor González tenía 21 años de edad y era originaria del estado de Nuevo León. En el ámbito profesional, había comenzado recientemente su incursión en el modelaje, actividad en la que empezaba a destacar dentro de su entorno local.

En el plano familiar, era hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor. También era hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González, con quienes, de acuerdo con personas cercanas, mantenía una relación estrecha.

Respecto a su vida personal, no se ha informado públicamente si tenía pareja. Sus redes sociales mostraban parte de su actividad académica y algunos momentos relacionados con su reciente debut como modelo.

En el ámbito académico, cursaba la licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa en la Universidad de Monterrey. La institución no detalló el semestre que estaba estudiando; sin embargo, por su edad, se estima que se encontraba en los primeros años de la carrera.

Te puede interesar: Muere Héctor Zamorano: Filtran última conversación en el momento final de su vida: “No me siento listo” FOTO

Muere modelo Eugenia Montemayor González / Redes sociales

¿De qué murió Eugenia Montemayor?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Eugenia Montemayor. Ni su familia ni sus allegados han dado a conocer detalles médicos o circunstancias específicas sobre lo ocurrido.

Lo que se ha confirmado es que el fallecimiento ocurrió el sábado 21 de febrero de 2026 y que fue repentino. La noticia comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana, generando múltiples mensajes de sorpresa y condolencias.

El lunes 24 de febrero, la Universidad de Monterrey difundió un mensaje oficial en el que expresó su pesar por el deceso de la estudiante. En el comunicado se lee:

“Como comunidad, nos unimos a la pena que embarga a la familia Montemayor González por el sensible fallecimiento de Eugenia Montemayor González”. Universidad de Monterrey

Tras la publicación institucional, usuarios comenzaron a dejar mensajes en redes sociales dirigidos a sus padres, hermanos y amigos cercanos. Entre los comentarios se pueden leer expresiones de solidaridad y acompañamiento para la familia en este momento.

Hasta ahora, no existe información oficial que detalle si hubo alguna condición médica previa o un accidente relacionado con su muerte. La familia ha optado por no emitir declaraciones adicionales.

Te puede interesar: Héctor Zamorano, de La academia, se internó en un psiquiátrico en sus últimos momentos de vida, revelan

Eugenia Montemayor / Captura de pantalla

¿Dónde y cuándo fue el funeral de Eugenia Montemayor?

De acuerdo con la información difundida por allegados, el último adiós a Eugenia Montemayor se llevó a cabo el pasado martes 24 de febrero de 2026. Su familia realizó una misa en su honor a las 17:00 horas en la parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Hasta el momento, solamente se difundió un video de parte Chic MTY, donde se puede ver la presencia de sus amigas y personas allegadas que asistieron a la parroquia para darle el ultimo adiós a la modelo. En las imágenes se puede ver flores y arreglos funerarios que fueron enviados por conocidos y amigos.

La noticia del fallecimiento ha generado conversación principalmente en Nuevo León, donde Eugenia residía y desarrollaba sus actividades académicas y profesionales. En plataformas digitales continúan apareciendo mensajes de despedida y fotografías en su memoria.

Por ahora, la información oficial disponible se limita al comunicado institucional de la Universidad de Monterrey y a los datos compartidos sobre la misa programada para este martes.

Te puede interesar: Muere hija de Martin Short: Filtran AUDIO de la emergencia que revela detalles de la tragedia; ¡Esto dice!