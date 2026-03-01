Protagonista de Teresa tiene terrible final: murió en medio del dolor y rumores; ¿de quién se trata?

Una de las actrices que formó parte de de la telenovela Teresa perdió la en trágicas circunstancias, ¿de quién se trata y cómo fue su terrible final? Te contamos los detalles.

¿De qué se trata la telenovela Teresa?

Teresa es una historia que ha tenido diversas versiones en la televisión mexicana y que gira en torno a una joven de origen humilde que desea cambiar su destino. La trama presenta a Teresa, quien vive en una vecindad junto a su padre Armando, mecánico, y su madre, dedicada a lavar ropa. Inconforme con su situación económica, aspira a una mejor posición social y busca dejar atrás la pobreza. Aunque tiene un enamorado que trabaja como chófer y estudia medicina, y que además vive en la misma vecindad, ella le coquetea pero no formaliza la relación debido a su condición económica.

Al ingresar a la universidad, la vida de Teresa da un giro cuando el profesor De la Barrera se interesa en ella y la invita a su casa, donde vive con su hermana Luisa, ofreciéndole acceso a su biblioteca para apoyar sus estudios. A partir de ese momento se configura un triángulo amoroso que coloca a la protagonista entre dos caminos distintos, mientras continúa persiguiendo el objetivo de transformar su realidad.

Maricruz Olivier y Angelique Boyer protagonizaron las versiones de Teresa. / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Teresa que murió de forma trágica?

Se trata de Maricruz Olivier, quién nació el 19 de septiembre de 1934 en Tehuacán, Puebla, y desarrolló una trayectoria en cine y televisión que la colocó como uno de los rostros reconocibles de su generación. Alcanzó notoriedad al interpretar a Teresa en la telenovela de 1959 y en su adaptación cinematográfica de 1961, además de dar vida a la subdirectora Lucía en la película Hasta el viento tiene miedo. A lo largo de su carrera asumió personajes con distintos matices dentro del melodrama y el suspenso. En la pantalla grande y chica participó en diversos proyectos, entre los que destacan:



Pura vida (1956)

Quinceañera (1960)

Chicas casaderas (1961)

Despedida de soltera (1966)

Las amiguitas de los ricos (1967)

El deseo en otoño (1972)

Tres mujeres en la hoguera (1979)

Dos caras tiene el destino (1960)

La sembradora (1965)

Las gemelas (1972)

Los que ayudan a Dios (1973-1974)

En busca del paraíso (1982), su última aparición en televisión

En el ámbito personal mantuvo una vida reservada. Aunque nunca lo confirmó públicamente, se ha señalado que era lesbiana y que sostuvo una relación con la actriz Beatriz Sheridan. Años después, en el programa La Historia detrás del mito, se comentó que fue detenida durante una redada en una reunión privada y que una fotografía de ese momento habría sido adquirida por una política mexicana cercana a ella para impedir su difusión en la prensa de la época.

Maricruz Olivier y su muerte: la historia detrás del fallecimiento de la actriz de Teresa. / Redes sociales

¿De qué murió Maricruz Olivier?

Maricruz Olivier falleció el 10 de octubre de 1984 en Ciudad de México a los 50 años de edad. De acuerdo con su acta de defunción, la causa fue un paro cardiorrespiratorio no traumático asociado a un adenocarcinoma de páncreas. El documento oficial también señala de manera errónea que tenía 42 años al momento de su muerte. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue cremado en el Panteón de las Lomas, en Naucalpan de Juárez, y sus cenizas fueron colocadas en un nicho de la parcela de la Asociación Nacional de Actores dentro del Panteón Jardín.

Con el paso de los años surgieron versiones en torno a sus últimos días. Algunas señalan que el cáncer que enfrentaba era agresivo y que su peso habría disminuido de forma considerable llegando a pesar poco más de 30 kilos, lo que se habría sumado a un periodo de depresión en el que evitó el contacto con familiares y amigos. También circularon rumores sobre un posible suicidio; sin embargo, la causa oficial registrada establece que murió por las complicaciones médicas.

