Actor y cantante mexicano muere ¡el mundo del cine y la música está de luto! Así lo despidieron en redes

Un reconocido actor y cantante murió recientemente, generando reacciones entre seguidores y figuras del medio artístico, ¿de quién se trata y qué le pasó? A continuación te contamos los detalles confirmados hasta el momento sobre este hecho que marca el cierre de una trayectoria en la música.

¿Qué actor y cantante mexicano se murió hoy, 25 de febrero?

El actor y cantante Jaime Cuevas Lepe murió, hecho que fue confirmado por personas cercanas a su entorno y que comenzó a difundirse en distintos espacios vinculados al ámbito musical. La noticia generó reacciones entre quienes siguieron su trayectoria y conocieron su trabajo dentro de la escena artística.

Jaime Cuevas Lepe desarrolló su carrera como intérprete, participando en distintos proyectos musicales a lo largo de los años. Su nombre se mantuvo presente en el medio gracias a sus presentaciones y colaboraciones, construyendo un recorrido constante dentro de la música.

Fallece Jaime Cuevas Lepe: trayectoria del intérprete de “Página blanca”. / Redes sociales

¿De qué murió Jaime Cuevas Lepe?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer el fallecimiento de Jaime Cuevas Lepe a través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, donde expresó sus condolencias a familiares y colegas del intérprete.

En el comunicado, el organismo no precisó la causa de muerte y se limitó a compartir el posicionamiento institucional ante la noticia.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Jaime Cuevas Lepe ‘Fernando Lepe', Socio Activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a su familia, amistades y gremio artístico. Descanse en Paz”, publicó la ANDA.

Jaime Cuevas Lepe, actor y cantante, muere; así fue su carrera en la música. / Redes sociales

¿Quién era el actor y cantante Jaime Cuevas Lepe?

Jaime Cuevas Lepe nació el 10 de febrero de 1934 en Guadalajara, Jalisco, hijo de Florencio Cuevas Rosas y María Lepe Santana. Durante su infancia y juventud residió en distintas ciudades de México y Estados Unidos, entre ellas El Paso, Texas; Ciudad de México; La Paz, Baja California; y Los Ángeles, California. Realizó estudios de primaria, contabilidad, canto y música en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de México, formación que marcó el inicio de su trayectoria artística.

Comenzó su carrera en la Ciudad de México como letrista y barítono dedicado a la ópera. Su primera obra musical fue “Página blanca”, tema que con el paso de los años se mantuvo presente en el gusto del público. A lo largo de su vida también se desempeñó como actor, director de escena, maestro de canto y maestro de yoga. Entre sus composiciones destacó “Yo Soy Mexicana”, pieza que fusiona huapango, corrido y jarana, además de colaborar en coautoría con Mario Curi, Alfredo Álvarez y Mario Cruz.

Recibió distintos reconocimientos por su labor artística, entre ellos diplomas, homenajes y la Medalla Virginia Fábregas otorgada por la ANDA por más de veinticinco años de trayectoria. En 1962 relató una anécdota ocurrida tras una función de la obra Jesús de Nazaret, cuando dos personas mayores acudieron a su camerino para saludarlo después de su interpretación. Como compositor, señaló que una de sus mayores satisfacciones fue la permanencia de “Página Blanca” en el repertorio y la memoria del público durante varias décadas.

