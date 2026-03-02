Victoria Ruffo habla de Carmen Salinas tras polémica por acusaciones de rituales: ¿Sabía algo?

La actriz Victoria Ruffo se pronunció sobre recientes señalamientos que surgieron en torno a Carmen Salinas, luego de que un hombre privado de la libertad la acusó presuntamente de hacer ritos niños, ¿será que reveló algún secreto? Te contamos los detalles.

¡No se quedó callada! Victoria Ruffo habla del oscuro rumor sobre Carmen Salinas. / Redes sociales

¿De qué acusan a Carmen Salinas?

La polémica de Carmen Salinas surgió tras la difusión de un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como “Beto”, quien habló sobre su infancia, su incursión en actividades delictivas y presuntos vínculos con figuras públicas.

Durante la conversación, el recluso mencionó directamente a la actriz al relatar que comenzó a relacionarse con personas del medio artístico. “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, afirmó en el programa, declaración que comenzó a circular en redes sociales.

Más adelante, el señalamiento subió de tono cuando expresó: “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05” y sus palabras fueron retomadas por los internautas.

Carmen Salinas en medio de la polémica por las declaraciones de “Beto”. / Facebook: Carmen Salinas

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Carmen Salinas?

Tras la difusión del fragmento del pódcast en el que se menciona a Carmen Salinas, la actriz Victoria Ruffo fue cuestionada sobre el tema. Aunque no habló de aspectos personales ni reveló información adicional sobre la también productora, sí fijó una postura ante los señalamientos que comenzaron a circular.

Ruffo expresó que, desde su perspectiva, la situación parte de una desventaja al tratarse de una persona que ya no puede responder.

“Para empezar, ya no está ella para defenderse, entonces ahí empezamos mal. No creo... No está ella para defenderse y así no se vale” Victoria Ruffo

¡En plena polémica! Victoria Ruffo rompe el silencio y habla del pasado de Carmen Salinas. / Redes sociales

¿Cuándo trabajaron juntas Victoria Ruffo y Carmen Salinas?

Victoria Ruffo y Carmen Salinas entre 2010 y 2011 compartieron pantalla principalmente en la telenovela Triunfo del amor (2010-2011), producción de Salvador Mejía. En esta historia, Ruffo interpretó a Victoria Sandoval, mientras que Salinas dio vida a Doña Milagros Robles de Martínez, dentro de una trama centrada en conflictos familiares, secretos del pasado y relaciones marcadas por la distancia.

La historia presenta a Victoria Gutiérrez de Sandoval como empresaria del mundo de la moda, casada con el actor Osvaldo Sandoval y madre de dos hijos. Años atrás, cuando era empleada doméstica en la casa de la familia Iturbide, se enamoró de Juan Pablo Iturbide, quien ingresaría al seminario por decisión de su madre, Bernarda. Antes de su partida, ambos mantuvieron una relación y Victoria quedó embarazada; al descubrirlo, Bernarda la expulsó de la casa. Victoria dio a luz a una niña llamada María, pero tras un accidente provocado por Bernarda, la menor se extravió, hecho que marcó la vida de la protagonista.

María desamparada creció en un orfanato sin conocer el origen de su historia. Con el tiempo, ingresó como modelo a la empresa de Victoria, sin saber que era su madre. En paralelo, inició una relación con Maximiliano “Max”, hijo de Osvaldo, lo que generó tensiones familiares y un plan para forzar un matrimonio entre Max y Ximena de Alba. La trama se complica cuando se revelan vínculos extramaritales y secretos que conectan nuevamente a Victoria con Juan Pablo, ahora sacerdote.

