Señalan a Carmen Salinas en perturbador testimonio ¿aseguran que hacía rituales con niños?, VIDEO

A más de cuatro años de la muerte de Carmen Salinas, su nombre volvió inesperadamente a la conversación digital tras viralizarse un fragmento del pódcast Penitencia. Las declaraciones de un recluso generaron controversia inmediata, debates encendidos y todo tipo de reacciones entre internautas que cuestionaron tanto la veracidad del testimonio como la ética de revivir acusaciones tan delicadas contra una figura que ya no puede responder.

¿Qué acusaciones hicieron sobre Carmen Salinas en el pódcast Penitencia?

La controversia surgió tras la difusión de un segmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, donde fue entrevistado un interno identificado como “Beto”. Durante la conversación, el recluso habló de su infancia, su ingreso al mundo del crimen y presuntos vínculos con figuras públicas.

En ese contexto, dicha persona mencionó a Carmen Salinas lanzando una acusación que rápidamente captó la atención digital:

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas” Beto

Posteriormente, el señalamiento subió de tono:

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”. Beto

En la misma charla, “Beto” se describió como alguien que desde niño sustraía menores de “coladeras, calles y hospitales” y que podía entrar a casi cualquier lugar sin levantar sospechas, parte de un testimonio que también menciona supuestos encargos de “gente con poder”.

¿El video del pódcast Penitencia que acusa a Carmen Salinas sobre los presuntos rituales fue eliminado?

Tras la polémica, el fragmento donde se menciona a Carmen Salinas fue editado o retirado del video en YouTube, según reportes de medios. Sin embargo, usuarios rescataron el clip y lo republicaron en distintas plataformas, donde acumula reproducciones y comentarios divididos.

Las declaraciones provocaron impacto inmediato, principalmente por la gravedad del dicho. Sin embargo, en ningún momento se presentaron pruebas que respaldaran lo afirmado por el entrevistado.

En redes, la conversación se polarizo: hay quien desconfía del testimonio y reprocha que la actriz “ya no puede defenderse”, y hay quien exige investigar.

“Sé que hay rituales y cosas terribles que hace gente con poder pero ese señor miente como respira, lo puedo asegurar. Es un hombre muy enfermo que no debe tomarse en serio.”

“Siempre me ha intrigado, que es lo que lleva a esas personas a confiar en ese pensamiento mágico.”

“También decía que era dueño de un departamento en Polanco, con 11 años y vivía solo”.

“No se mana, luego los casos que presenta Saskia si carecen mucho de credibilidad…”

“Por que dejarían vivo a un tipo con tanta información?”

Así fue a confesión de Beto:

El Beto habla de como siendo abandonado en la calle desde niño lo compran personas con dinero para convertirlo en asesino y secuestrador.

¿Quién fue Carmen Salinas?

Carmen Salinas (1939–2021) fue actriz, productora y política mexicana, con décadas en cine, televisión y teatro, incluida su etapa como productora de “Aventurera”, y un paso por la Cámara de Diputados.

Falleció en diciembre de 2021 a causa de una hemorragia cerebral y fue ampliamente despedida por la industria. El peso de su figura pública explica la reacción cuando su nombre apareció en un relato tan delicado.