Muere Catherine O’Hara: Revelan impactantes detalles sobre las causas de su deceso ¿Qué le pasó realmente?

La muerte de Catherine O’Hara ha generado conmoción entre seguidores del cine y la televisión, luego de que se dieran a conocer nuevos detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Este lunes, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la información contenida en el certificado de defunción de la actriz, documento que ya circula en medios estadounidenses.

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

¿Qué ocurrió en los últimos días de vida de Catherine O’Hara?

El portal TMZ informó previamente que Catherine O’Hara murió a finales de enero, dato que fue confirmado en su momento por dos fuentes con conocimiento directo de la situación.

De acuerdo con esa información, la actriz fue trasladada de urgencia al hospital en estado grave. Los registros del personal de despacho indicaron que la intérprete presentaba dificultad para respirar, lo que derivó en la movilización de los servicios de emergencia.

No se han difundido detalles públicos sobre el tiempo que permaneció hospitalizada ni sobre los procedimientos médicos que se le realizaron. Tampoco se ha informado si la actriz se encontraba en tratamiento activo por el cáncer mencionado en el certificado de defunción.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Catherine O’Hara según el médico forense?

De acuerdo con el informe oficial obtenido por TMZ, la actriz Catherine O’Hara murió a consecuencia de una embolia pulmonar, es decir, un coágulo de sangre alojado en los pulmones. El mismo documento señala que el cáncer de recto fue una condición subyacente en el deceso de la intérprete, quien murió a los 71 años.

El mismo certificado indica que Catherine O’Hara fue incinerada y que sus restos fueron entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch, quien figura como la persona responsable del destino final de las cenizas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles médicos adicionales por parte de la familia ni de representantes oficiales, y la información difundida corresponde exclusivamente a lo asentado en los registros forenses.

Catherine O’Hara, protagonista de ‘Mi pobre angelito’ / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Catherine O’Hara en cine y televisión?

A lo largo de su carrera, Catherine O’Hara interpretó numerosos personajes que se volvieron ampliamente reconocidos por el público. Participó en producciones tanto cinematográficas como televisivas que marcaron distintas generaciones.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran películas como “Beetlejuice” y las dos primeras entregas de “Home Alone”, donde dio vida a la madre del personaje interpretado por Macaulay Culkin. Estas producciones se convirtieron en referentes de la cultura popular y continúan siendo retransmitidas en distintos países.

En televisión, O’Hara protagonizó la serie “Schitt’s Creek”, producción que obtuvo amplio reconocimiento internacional. Gracias a su trabajo en este y otros proyectos, acumuló diversos premios durante su trayectoria profesional.

De acuerdo con los registros de la industria, la actriz obtuvo dos premios Emmy, dos premios del Sindicato de Actores (SAG) y un Globo de Oro, entre otros reconocimientos. De manera reciente, también fue nominada al Emmy por su participación junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+ “The Studio”.

