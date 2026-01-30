Muere Catherine O’Hara: Filtran llamada al 911 tras problema de salud de la actriz, ¿qué le pasó? AUDIO

La muerte de Catherine O’Hara, actriz recordada por sus múltiples papeles en películas que han marcado a muchas personas a lo largo del mundo, sigue siendo un enigma. Numerosos comentarios y homenajes se han hecho en redes sociales, pero frente a esto, ya existen especulaciones acerca de la causa de su fallecimiento. Recientemente se filtró la llamada al 911 que presuntamente corresponde a una emergencia de la actriz. ¿Qué dice?

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

¿De qué murió la actriz de Hollywood, Catherine O’Hara?

La industria cinematógrafica se vistió de luto este viernes 30 de enero, cuando medios estadounidenses confirmaron la muerte de la actriz Catherine O’Hara a los 71 años. La información también fue confirmada por su representante.

Al momento de reportarse la muerte, no se supieron las causas oficiales o información adicional sobre su fallecimiento. Además, no existían reportes públicos recientes sobre problemas de salud que afectaran a la actriz.

Lo único que se supo fue que se solicitó una ambulancia, horas antes de que se confirmara su lamentable fallecimiento. Pero todo ha cambiado, pues ya hay detalles sobre los últimos minutos de vida de la actriz. ¿Por qué?

Te puede interesar: Mi pobre angelito, a más de 30 años del estreno, así se ven hoy los actores de la película ¡Irreconocibles!

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

¿Qué dice la llamada filtrada al 911 sobre Catherine O’Hara?

Según TMZ, medio especializado en espectáculos, Catherine O’Hara fue trasladada de urgencia en ambulancia a un hospital apenas unas horas antes de que se confirmara su fallecimiento.

Hace unos minutos, se viralizó un audio que fue compartido por el mismo medio, en el cual, se puede escuchar que hay una emergencia en la que mencionan existe una persona con dificultad para respirar:

“ Incident rescue 19 breathing difficulties ”, se alcanza a escuchar.

Aunque no se ha confirmado la causa exacta, también la agencia de la actriz reveló que su fallecimiento se debió a una “breve enfermedad”, pero sin dar más detalles.

Lee: Actor de Mi pobre angelito habla de las devastadoras secuelas tras derrame cerebral: “No puedo caminar”

¿Cómo se despidió Macaulay Culkin, protagonista de Mi pobre angelito, de Catherine O’Hara?

El actor Macaulay Culkin, conocido por su inolvidable papel como “Kevin” en Mi pobre angelito, compartió en su cuenta oficial de Instagram un mensaje breve que además de ser una despedida a la actriz, fungió también como un homenaje al legado de Catherine O’Hara en la película, pues se refirió a ella como “mamá”, papel que ella tuvo en el filme:

“ Mamá. Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decirte. Te amo. Nos vemos pronto ”, compartió Macaulay.

De manera casi inmediata, la publicación acumuló miles de comentarios que también siguieron el ejemplo de Culkin, y se despidieron de la actriz haciendo referencia a su participación en Mi pobre angelito:



“‘Kevin!!!!!’ siempre estará grabado en mi cerebro”,

“Descansa en paz, Catherine. Gracias por cuidar de Kevin” y,

“Siento tu pérdida, Kevin”.

Tal vez te interese: Macaulay Culkin se emociona hasta las lágrimas al ver a su hermano Kieran ganar el Oscar