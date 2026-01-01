Mi pobre angelito, a más de 30 años del estreno, así se ven hoy los actores de la película ¡Irreconocibles!

Han pasado más de tres décadas desde que “Mi pobre angelito” (“Home alone”) se convirtió en una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos. Aunque parece broma este año se cumplen 35 años de su estreno. Estrenada en 1990, la comedia protagonizada por un pequeño Kevin McCallister marcó a toda una generación, y hoy sus actores lucen muy distintos a cuando participaron en el clásico cinematográfico. Así es cómo se ven actualmente los protagonistas de “Mi pobre angelito”.

¿Cómo lucen los actores de “Mi pobre angelito”?

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

El inolvidable niño que defendió su casa de los ladrones ahora tiene más de 40 años. Tras años complicados en su vida personal, Macaulay Culkin reapareció públicamente con un aspecto más saludable y una carrera más estable. En 2023 recibió una estrella en el Paseo de la Fama.

Recientemente, Culkin también confirmó que formará parte de la segunda temporada de “Fallout” en Prime Video, donde dará vida a un personaje recurrente descrito como un “genio excéntrico”. Este proyecto representa su retorno a papeles de mayor peso después de un periodo más largo alejado de la televisión y el cine.

Mira: Actor de Mi pobre angelito recibe una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood

Así lucen actores Mi pobre angelito a 35 años del estreno de la película. / Reddes sociales

Joe Pesci – Harry Lime

Joe Pesci, quien dio vida al temido —y a la vez torpe— ladrón Harry Lime, luce hoy muy diferente a como lo vimos en “Mi pobre angelito”. A sus más de 80 años, el actor mantiene un estilo sobrio: cabello completamente cano, facciones más marcadas por la edad y un look discreto que refleja el retiro parcial en el que ha permanecido durante los últimos años.

Aunque su presencia física es más frágil que en la década de los 90, sigue conservando ese gesto serio y la mirada intensa que lo caracterizó en el cine. Cada aparición pública sorprende a los fans por lo distinto que se ve respecto al carismático villano que interpretó.

Mira: El motivo por el cual Macaulay Culkin dijo adiós a la actuación a temprana edad

Así lucen actores Mi pobre angelito a 35 años del estreno de la película. / Reddes sociales

Daniel Stern – Marv Merchants

Daniel Stern es el actor que interpretó a Marv Merchants, el ladrón despistado y exageradamente expresivo que se convirtió en uno de los villanos más memorables de “Mi pobre angelito”.

Su química con Joe Pesci y su habilidad para la comedia física lo volvieron un favorito del público, especialmente por las escenas en las que terminaba cubierto de pintura, electrocutado o envuelto en trampas ingeniosas creadas por Kevin McCallister.

Hoy, Stern luce muy distinto a su versión noventera. Lleva barba , el cabello mucho más corto y blanco. Su apariencia actual contrasta con la energía de su personaje, pero sigue siendo fácilmente reconocible para los fans gracias a su sonrisa característica y la intensidad de sus gestos.

Mira: Actor de Mi pobre angelito pide por un milagro navideño; le detectaron cáncer

Así lucen actores Mi pobre angelito a 35 años del estreno de la película. / Reddes sociales

Catherine O’Hara – Kate McCallister

La mamá de Kevin se mantiene como una de las actrices más queridas del cine y la televisión. Actualmente, luce elegante y radiante, celebrada por su papel en Schitt’s Creek, que la volvió a colocar en el mapa internacional.

Catherine O’ Hara actuó en “Beetlejuice” (1988), “The nightmare before christmas” (1993), “Frankenweenie” (2012), y protagoniza “Schitt’s creek” como “Moira rose” (2015–2020).

Así lucen actores Mi pobre angelito a 35 años del estreno de la película. / Reddes sociales

Mira: Actor de Mi pobre angelito habla de las devastadoras secuelas tras derrame cerebral: “No puedo caminar”



Devin Ratray – Buzz McCallister

El hermano mayor y abusivo de Kevin ahora luce más maduro. En años recientes ha participado en producciones como “Better call Saul” y “Nebraska”, aunque ha enfrentado polémicas personales. En 2021 fue arrestado por agresión a su expareja; en 2024 se declaró culpable y recibió tres años de libertad condicional.

A más de 30 años del estreno, el elenco de “Mi pobre angelito” sigue siendo recordado con cariño. Aunque sus vidas tomaron rumbos distintos, su participación en la película continúa marcando generaciones, especialmente durante la temporada navideña cuando el clásico vuelve a ser tendencia.

Mira: Actor de ‘Mi pobre angelito’ es acusado de presunto abuso