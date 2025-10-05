Actor de Mi pobre angelito habla de las devastadoras secuelas tras derrame cerebral: “No puedo caminar”

Muchos recuerdan al actor Tim Curry por su entrañable papel como el ambicioso recepcionista del hotel en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, donde protagonizó momentos memorables con Macaulay Culkin.

Recientemente, Curry reapareció en un emotivo evento en el Academy Museum de Los Ángeles, en el marco de la proyección especial por los 50 años de “The Rocky Horror Picture Show”.

De acuerdo con People, el público lo recibió con una ovación de pie y él, con su característico humor, habló abiertamente de las secuelas que todavía enfrenta tras el accidente cerebrovascular que sufrió en 2012.

Tim Curry recordado por Mi pobre angelito 2 revela los problemas de salud que enfrenta tras sufrir un derrame cerebral en 2012. / IMDB

¿Qué le pasó a Tim Curry de “Mi pobre angelito 2"?

En julio de 2012, cuando tenía 66 años, Tim Curry sufrió un derrame cerebral en en Los Ángeles. El accidente lo dejó con parálisis parcial y dificultades en el habla, lo que cambió radicalmente su vida y lo obligó a depender de una silla de ruedas.

El propio actor recordó a People cómo ocurrió aquel episodio que cambió su vida:

“Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Yo le respondí: ‘Qué tontería’, pero al final fue una decisión que probablemente me salvó la vida”.

Tras el incidente, Curry inició un largo proceso de rehabilitación, que le permitió recuperar poco a poco su voz y mantener su característico sentido del humor, aunque nunca volvió a caminar.

Tim Curry reaparece ante el público y habla de las secuelas de su derrame cerebral

Durante la proyección conmemorativa de “The Rocky horror picture show”, el actor de “Mi pobre angelito 2” fue recibido con una ovación de pie. Curry ingresó en silla de ruedas, pero con una sonrisa y un comentario irónico que arrancó carcajadas:

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto”, dijo con naturalidad.

¿Quién es Tim Curry y qué ha hecho tras su derrame cerebral?

Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, y desde los años 60 ha sido un referente en el mundo del espectáculo. Es recordado por papeles icónicos como:



Pennywise en la película “It” (1990).

El mayordomo Wadsworth en “Clue (El juego de la sospecha)” (1985).

El Señor de la Oscuridad en “Legend” (1985).

Rooster Hannigan en “Annie” (1982).

“Congo” (1995) – Herkermer Homolka

“Scary movie 2" (2001) – Profesor Oldman

“Los Ángeles de Charlie"(2000) – Roger Corwin

“La familia Addams: La reunión” (1998) – Gómez Addams

Además, ha brillado como actor de voz, interpretando a Nigel Thornberry en “Los Thornberrys”, al Emperador Palpatine en “Star wars: The clone wars” y al Capitán Garfio en “Peter Pan y los piratas”

Aunque sus limitaciones físicas lo alejaron del teatro y de los rodajes en vivo, Curry nunca abandonó su carrera. En los últimos años ha seguido trabajando como actor de doblaje y ahora se prepara para lanzar su libro de memorias titulado “Vagabond”, que saldrá el próximo 7 de octubre.

