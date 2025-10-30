Pedro Ferriz Hijar cancela emisión de su noticiero por posible infarto: “Tengo checarme de manera urgente”

La tarde del pasado miércoles 29 de octubre, Pedro Ferriz Hijar presentó complicaciones en su salud. El conductor encendió las alarmas entre sus seguidores, dado que informó que sufrió un posible infarto o bien derrame. Como era natural, el aviso no pasó desapercibido en redes sociales.

Luego de que Pedro Ferriz Hijar estuvo envuelto en la polémica por arremeter en contra de Daniel Bisogno tras el anuncio de su muerte, ahora el conductor de televisión alertó a sus seguidores al informar que se encuentra convaleciente en su salud. Te contamos todo lo que dijo.

Pedro Ferriz Hijar arremetió contra Daniel Bisogno tras el anuncio de su muerte. / FB: Pedro Ferriz Hijar

¿Qué dijo Pedro Ferriz Hijar en contra de Daniel Bisogno cuando murió?

Luego de que se anunció la muerte de Daniel Bisogno, Pedro Ferriz Hijar no tardó en pronunciarse. ¡Arremetió contra el conductor de ‘Ventaneando’!

Por medio de su cuenta oficial en ‘X’, Pedro Ferriz Hijar afirmó que Daniel Bisogno, ‘el Muñeco’, no podría “descansar en paz” tras haber “inventado mentiras” durante toda su vida.

“Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno. Ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida”, escribió.

“Todos lo pensamos, yo solamente lo dije. Dos trasplantes de hígado cuando hay tanta gente esperando para poder vivir. Perdonen, pero Daniel solo sembró calumnias y mentiras en toda su vida en el mundo del espectáculo”, agregó.

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



Asimismo, contó que su enemistad con Daniel surgió a partir de que él ‘lo calumnió’ en ‘Ventaneando’ tras comentar que sostuvo un romance con una persona transenxual, información que leyó de TVNotas en vivo.

Eso no es todo, en entrevista con TVNotas, el conductor mencionó que estuvo a punto de quitarse la vida por las fuertes declaraciones que hizo ‘el Muñeco’ en el programa de espectáculos.

“Estuve al borde del sui… en varias ocasiones. Pasé por un proceso de depresión por meses. Me metí en el mundo de las sustancias. Fueron horrorosos los ataques propiciados por una calumnia. Fue una mentira sacada por mi exesposa. Mostré públicamente que ella lo planeó, lo fraguó y lo inventó, con un cuate llamado Rudy”, dijo.

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



¿Qué le pasó a Pedro Ferriz Hijar que tuvo que cancelar la transmisión de su noticiero?

A meses de la controversia con Daniel Bisogno, Pedro Ferriz Hijar volvió a dar de qué hablar. En esta ocasión, alertó a sus seguidores con la noticia de que tuvo que suspender la transmisión del pasado 29 de octubre de su noticiero, tras presentar signos de infarto.

A través de su cuenta oficial de X, Pedro explicó que tuvo que irse a recibir atención médica urgente.

Pedro Ferriz Hijar anunció que presentó signos de infarto / FB: Pedro Ferriz Hijar

“Estimado auditorio: Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión”. Pedro Ferriz Hijar

Como era natural, sus seguidores no tardaron en expresar su preocupación por el estado de salud del conductor. Incluso, le desearon que no fuera una situación de peligro y muy pronto regrese a conducir su noticiero. Estos fueron algunos mensajes:



“Me da muchísima pena su situación médica Dios quiera que supere este trago amargo porque usted es una de las pocas personas que valen la pena escuchar todos los días. Dios lo cuide y lo proteja”

“Por tus hijos que aún te necesitan, espero te recuperes pronto. Aún cuando no esté de acuerdo con lo que publicas. Tu familia te necesita”,

“Que todo está bien, Pedro, y te recuperes pronto y plenamente. Abrazo”

Así lo dijo Pedro Ferriz Hijar:

Estimado auditorio



Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy.

Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente



Gracias a todos por su comprensión — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) October 30, 2025

¿Quién es Pedro Ferriz Hijar y cuál es su estado de salud, hoy 30 de octubre?

Ante la preocupación de sus seguidores, Pedro Ferriz Hijar dio una actualización de su estado de salud. Aseguró que se encuentra bien y no quedó más que en un susto. Incluso, agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de cariño que le enviaron.

A través de X, el periodista publicó:

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, ya me encuentro en casa. Todo se inició, con una inflamación fuerte en el oído, al parecer los exámenes salieron bien y puede ser solucionado con unas pastillas. Agradezco a todos por estar en sus oraciones”. Pedro Ferriz Hijar

Así lo dijo Pedro Ferriz Hijar:

Muchas gracias a todos por sus mensajes, ya me encuentro en casa



Todo se inició, con una inflamación fuerte en el oído, al parecer los exámenes salieron bien y puede ser solucionado con unas pastillas



Agradezco a todos por estar en sus oraciones — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) October 30, 2025

Pedro Ferriz Hijar es un periodista, comunicador y comentarista mexicano, conocido principalmente por su trabajo en medios de comunicación y por ser hijo del también periodista Pedro Ferriz de Con.

Ha participado en programas de radio, televisión y plataformas digitales, donde suele abordar temas de política, actualidad y sociedad, con un tono crítico y, en ocasiones, polémico. Además, ha colaborado en espacios como Imagen Radio, Excélsior TV y otros medios independientes.