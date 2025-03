Daniel Bisogno: Alex B responde a nuevos ataques de Pedro Ferriz Hijar: “Tiene el alma vacía... miserable”

Pedro Ferriz Hijar causó total controversia por su reacción al fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado jueves 20 de febrero.

El periodista señaló que “vería en el infierno” al conductor de ‘Ventaneando’, luego de que confirmaron su muerte en las redes sociales. Incluso, comentó que para Daniel Bisogno no sería fácil “descansar en paz” debido al papel que fungió en la industria del espectáculo.

“Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno. Ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida”, escribió Pedro.

Pedro Ferriz Hijar contra Daniel Bisogno / X

Pedro Ferriz Hijar despotrica contra Alex B tras defender a su hermano, Daniel Bisogno

Luego de estos fuertes comentarios en redes sociales, Alex B le respondió a Pedro Ferriz Hijar. En medio de un encuentro con la prensa, el exconductor de ‘Al extremo’ deseó que “Dios lo bendiga”, así como que espera que nunca tenga un familiar enfermo.

Por esta razón, Pedro Ferriz no tardó en contestarle y le recordó que su enemistad con Daniel Bisogno nació desde que afirmó en ‘Ventaneando’ que él habría sostenido una relación con una mujer trans. Esto con base en la información presentada por TVNotas.

Resentido, cobarde, infiel, calvo, joto, enfermo, pobre diablo, bueno para nada, mentiroso y coge trasvestis🤣contigo @pedroferriz3 se demuestra que Dios castiga varias veces. Normal que le tires así a un difunto. No esperaba más de ti. Daniel si tuvo los🥚🥚de decírtelo en vida. pic.twitter.com/EM5VatWs3W — Mario Shelby (@SoyMarioShelby) February 21, 2025

Eso no es todo, también le pidió que no le diera “clases de moralidad”, dado que su hermano se encargó de supuestamente calumniarlo a lo largo de su carrera en la industria del espectáculo.

“Hace cinco años, tu hermano, Daniel Bisogno, salió con una mano en los hue… a afirmar que yo había tenido una relación, presuntamente, con una transexual de nombre Renata Altamirano. Un chisme que se inventó a través de la revista TVNotas. Ya sabes cómo son justamente los que se dedican en el medio del espectáculo, a lo que hacía tu hermanito, que no tenía la más mínima dimensión del valor de las palabras”. Pedro Ferriz Hijar

Pedro Ferriz Hijar le responde a Alex B / IG: @alexbbisogno / @pedroferriz3

¿Qué le respondió Alex B, hermano de Daniel Bisogno, a Pedro Ferriz Hijar?

Aunque Alex B ya había dado su opinión con respecto a la postura de Pedro Ferriz Hijar, en medio del homenaje póstumo de Daniel Bisogno, ahora, habló nuevamente con respecto a esta fuerte polémica. ¡No se guardó nada!

A través de la más reciente transmisión de ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas, Alex B externó su postura con respecto a los detractores de su hermano. Pese a que no mencionó directamente el nombre de Pedro, sí dejó claro que las opiniones negativas “hablan más de ellos” que del propio Bisogno.

Alex B, hermano de Daniel Bisogno, en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas / Archivo TVNotas

“Habla más de ellos que de Daniel. Yo no tengo ahorita, ni las ganas, ni el tiempo, ni son lo suficientemente importantes como para que yo le dedique unas palabras para pelear o para defender, yo no tengo nada que defender… Me hubiera encantado que todos aquellos detractores que tenían algo encontraron de Daniel, lo hubieran hecho en vida. Seguramente los hubiera puesto en su lugar en dos patadas, pero no tuvieron el valor de hacerlo… ¿Por qué se nos ponen a nosotros a hablar mal de Daniel?”, dijo Alex B.

“Yo lo dije, en su momento, yo espero de todo corazón que a esa gente que tiene el alma vacía, que es miserable, de verdad, deseo que les vaya súperbien y que nunca tengan un familiar enfermo porque ahí es donde se van a dar cuenta del sufrimiento que tuvimos nosotros y que todas esas palabras ya salen sobrando”. Alex B

Al momento, Pedro Ferriz Hijar no ha contestado a las fuertes declaraciones del hermano de Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno y su hermano, Alex B / Archivo TVNotas

Eso no ha sido lo único que Alex B compartió a TVNotas. El hermano de Daniel Bisogno también reveló teme por la vida de su padre.

