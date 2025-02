Pedro Ferriz vs Alex B: El periodista le envía fuerte mensaje al hermano de Daniel Bisogno: “Hijo de...”

Luego del fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado jueves 20 de febrero, Pedro Ferriz Hijar generó comentarios divididos por su reacción a esta lamentable noticia en la industria del espectáculo.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, el periodista lanzó controversiales tweets en los que manifestó su nula afinidad con el conductor de ‘Ventaneando’.

“Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno. Ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida”, escribió Pedro.

Como era natural, las redes no tardaron en criticar a Ferriz por “alegrarse” de la muerte de una persona. Sin embargo, él no se quedó callado y se defendió de las críticas. Manifestó que no le debe luto a una figura pública como Daniel Bisogno.

Todos ustedes que lo defienden no fueron víctimas de las mentiras de Daniel



¡Yo si !

Y si a ustedes les hubiera hecho lo que él me hizo a mi lo mandarían a la verga. — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) February 21, 2025

¿Qué dijo Alex B de las polémicas declaraciones de Pedro Ferriz Hijar?

Después de que Pedro Ferriz despotricara en contra de Daniel Bisogno, el hermano del presentador fallecido no se quedó callado y reaccionó a estas polémicas declaraciones.

Mediante un encuentro con la prensa, Alex B le envió un contundente mensaje a Pedro Ferriz. Esto le dijo:

“Que Dios lo bendiga. Yo espero que nunca tenga un familiar enfermo, porque hasta que tú vives una situación como esta, entiendes el verdadero significado de las palabras, el verdadero significado de la vida. Que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien”. Alex B

Las palabras del exconductor de ‘Al extremo’ se volvieron virales en redes sociales, tanto que llegaron a oídos de Pedro Ferriz Hijar. ¡Ya le contestó!

¿Qué le contestó Pedro Ferriz Hijar a Alex B, hermano de Daniel Bisogno?

Mediante su cuenta oficial de Instagram y ‘X’, Pedro Ferriz Hijar respondió a las declaraciones que hizo Alex B sobre él en medio del homenaje póstumo de Daniel Bisogno.

En dicho video, Ferriz señaló que las afirmaciones de Daniel Bisogno fueron su “gran problema”. Aseguró que el conductor de ‘Ventaneando’ “no medía el valor de las palabras”.

“Mira, Alexito, lo primero que te quiero decir es que no eres único, cabr… Muchos hemos tenido familiares enfermos. Entonces, claro que nos damos cuenta de esas cosas. Después, me dices que no te das cuenta del valor de las palabras y ese es justamente el problema que tenía tu hermanito, que no medía el valor de las palabras”. Pedro Ferriz Hijar

Después, recordó el origen de su enemistad con Daniel Bisogno. Reiteró que el fallecido “lo calumnió” en ‘Ventaneando’ tras decir que sostuvo una relación con una persona transexual. Esto con la revista de TVNotas en mano.

Resentido, cobarde, infiel, calvo, joto, enfermo, pobre diablo, bueno para nada, mentiroso y coge trasvestis🤣contigo @pedroferriz3 se demuestra que Dios castiga varias veces. Normal que le tires así a un difunto. No esperaba más de ti. Daniel si tuvo los🥚🥚de decírtelo en vida. pic.twitter.com/EM5VatWs3W — Mario Shelby (@SoyMarioShelby) February 21, 2025

“Hace cinco años, tu hermano, Daniel Bisogno, salió con una mano en los hue… a afirmar que yo había tenido una relación, presuntamente, con una transexual de nombre Renata Altamirano. Un chisme que se inventó a través de la revista TVNotas. Ya sabes cómo son justamente los que se dedican en el medio del espectáculo, a lo que hacía tu hermanito, que no tenía la más mínima dimensión del valor de las palabras”. Pedro Ferriz Hijar

Agregó: “Valiéndole perfectamente mad… cuáles iban a ser las repercusiones de esas palabras —que tú (Alex B) dices aprendiste, ahora que tu hermano estuvo enfermo— hace más de cinco años, no me dejan a mí de estar chin… No dejan a mi esposa, María, de estar chin… No dejan a mis hijos de estar chin… por lo que el hijo de pu… de tu hermano decidió afirmar en un medio televisivo de alcance nacional”.

Pedro Ferriz le hace una contundente petición a Alex B

Finalmente, Pedro Ferriz le pidió a Alex B que no “le diera clases de moralidad”, dado que él enfrentó a Daniel Bisogno en vida y lo hará de nuevo en su lecho de muerte.

“No me vengas a querer dar a mí clases de moralidad, cabr… Yo le canté este tiro a tu hermano cuando estaba vivo y se lo vuelvo a cantar, seguramente… Yo no le deseo la muerte (a nadie) porque esa se la gana solito uno, porque todos vamos para allá, cabr…, pero lo que sí me queda claro es que yo no tengo que guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos como los que tenía Daniel Bisogno”. Pedro Ferriz

“Entonces, perdóname si tu opinión me vale un kilo de ver… y te lo dejo así de claro…. Ojalá reflexiones, tú y tu auditorio, sobre lo que fue la vida de tu hermano y cómo se dedicó a romperle la ma… a la gente que vive del espectáculo, con sus mentiras, con sus calumnias, con sus chin… con tal de cobrar un pu… sueldo… Conmigo, las cosas son como son. No soy papa, cabr… No soy santo. No me interesa serlo, pero sí sé decir las cosas y poner a las personas en su lugar, así de sencillo”, concluyó.

Al momento, Alex B no se ha pronunciado a las fuertes declaraciones de Pedro Ferriz, quien no ha parado de atacar a Daniel Bisogno en la red.

Así lo dijo Pedro Ferriz: