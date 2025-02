Raúl Osorio y Pedro Ferriz Hijar arremeten contra Daniel Bisogno tras su fallecimiento

El exconductor de Venga la alegría, Raúl Osorio, quien desde hace tiempo se mantiene alejado de los reflectores, generó controversia al compartir un mensaje tras el fallecimiento de Daniel Bisogno este 20 de febrero a los 51 años. Su opinión, lejos de la diplomacia, dejó clara su postura sobre el conductor de Ventaneando.

El exconductor expresó que “no podía ser hipócrita como muchos” ante las preguntas sobre su sentir respecto a la muerte de Bisogno. Sin rodeos, prefirió desentenderse del tema:

"¿Mi opinión de Bisogno? Mejor me voy a cenar y a dormir. (No puedo ser hipócrita como muchos) que tengan bonita noche”, publicó en su cuenta de Facebook.

Rául Osorio y Pedro Ferriz Hijar despotrican contra Daniel Bisogno. / Redes sociales

Osorio justificó su postura por los comentarios negativos que Bisogno hizo sobre él en el programa de espectáculos, mencionó que no le perdona el sufrimiento que estos causaron a su madre.

“Lo que sí te puedo decir es que cada vez que hablaba mal de mí en su programa. Mi mamá hacía muchos corajes y eso no se lo perdono, pero ya mejor no me hagas hablar, jajaja. Descansa y a hacer el bien, porque hay un Dios que todo lo ve y también un Karma”, agregó en su publicación.

Sus declaraciones generaron reacciones divididas en redes sociales, pues algunos lo acusaron de ser “insensible” e “inapropiado”.

Pedro Ferriz Hijar también despotricó contra Daniel Bisogno

Otra figura que también lanzó críticas tras la muerte de Bisogno fue el periodista Pedro Ferriz Hijar, quien cuestionó el hecho de que el conductor recibiera dos trasplantes de hígado:

“Todos lo pensamos. Yo solamente lo dije. Dos trasplantes de hígado cuando hay tanta gente esperando para poder vivir. Perdonen pero Daniel solo sembró calumnias y mentiras toda su vida en el mundo del espectáculo”, escribió en X.

Lejos de suavizar sus palabras, Ferriz Hijar redobló la apuesta tras el fallecimiento de Bisogno, publicando otro mensaje:

“Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno. Ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida”. Pedro Ferriz Hijar

Critican a Pedro Ferriz Hijar por comentario de Daniel Bisogno luego de su muerte

Estas palabras también desató críticas entre los usuarios de redes, quienes consideraron que sus comentarios fueron crueles y poco apropiados.

Estas fueron algunas de las reacciones:

“No se le desea el mal a nadie. Te equivocaste esta vez Pedro”,

“Piensa en la niña que acaba de perder a su padre”,

“Cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor quedarse callado"-

Pedro Ferriz Hijar contra Daniel Bisogno / X

¿Por qué Pedro Ferriz Hijar no quería a Daniel Bisogno?

El resentimiento entre Daniel Bisogno y Pedro Ferriz Hijar se remonta a 2019, cuando en TVNotas reveló que el periodista había sido descubierto por su esposa con una chica transexual. Bisogno comentó la nota y la leyó en el programa de ‘Ventaneando’, lo que generó el enojo de Ferriz Hijar y marcó el inicio de desagrado hacia el conductor.

