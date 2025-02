Azalia, Exparticipante de ‘Big brother’, se une a Pedro Ferriz y arremete contra Daniel Bisogono

A varios días del fallecimiento de Daniel Bisogno, el lamentable suceso todavía desataría diversas reacciones entre algunas personalidades de la industria del espectáculo. Hay quienes habrían expresado su puntual enemistad hacia el conductor de ‘Ventaneando’.

Tal como sucedió con Pedro Ferriz Hijar, quien despotricó en contra de ‘el Muñe’. Esto debido a que supuestamente lo difamó en televisión nacional. La situación escaló al grado de que Alex B reaccionó de manera contundente a sus fuertes declaraciones.

No obstante, la situación no paró ahí. El periodista le contestó al exconductor de ‘Al extremo’. Lo cual no pasó desapercibido, dado que Azalia, exparticipante de ‘Big brother’, se unió a su postura.

Alex Bisogno responde a las declaraciones de Pedro Ferriz / IG: @alexbbisogno / @pedroferriz3

Te puede interesar: Daniel Bisogno: Alex B revela quién pagó la millonaria cuenta del hospital en el que ‘el Muñe’ fue internado

¿Qué le respondió Pedro Ferriz Hijar a Alex B?

Tras los polémicos tweets que lanzó Pedro Ferriz, Alex B le contestó de manera contundente. El famoso diijo que espera que “Dios lo bendiga” y nunca tenga que pasar por los duros momentos de tener a un familiar enfermo.

Por su parte, Pedro Ferriz no se quedó callado y despotricó en contra del hermano de ‘el Muñe’. Le recordó que Daniel Bisogno lo señaló de sostener un romance con una mujer trans, información que retomó de la revista TVNotas.

“No me vengas a querer dar a mí clases de moralidad, cabr… Yo le canté este tiro a tu hermano cuando estaba vivo y se lo vuelvo a cantar, seguramente… Yo no le deseo la muerte (a nadie) porque esa se la gana solito uno, porque todos vamos para allá, cabr…, pero lo que sí me queda claro es que yo no tengo que guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos como los que tenía Daniel Bisogno”. Pedro Ferriz

Resentido, cobarde, infiel, calvo, joto, enfermo, pobre diablo, bueno para nada, mentiroso y coge trasvestis🤣contigo @pedroferriz3 se demuestra que Dios castiga varias veces. Normal que le tires así a un difunto. No esperaba más de ti. Daniel si tuvo los🥚🥚de decírtelo en vida. pic.twitter.com/EM5VatWs3W — Mario Shelby (@SoyMarioShelby) February 21, 2025

¿Qué dijo Azalia, exparticipante de ‘Big brother’, sobre Daniel Bisogno?

Las declaraciones de Ferriz causaron revuelo en la red. La mayoría de los usuarios reprobó que Pedro no “suelte el pasado” y siga en plena discusión con una persona fallecida. Sin embargo, hubo quienes apoyaron la postura del periodista, tal como lo hizo Azalia.

A través de su cuenta de ‘X’, red social en la cual se viralizó la respuesta de Pedro Ferriz, Azalia dejó claro que se suma a la postura del periodista.

“De acuerdo contigo”, comentó Azalia en el video de Pedro Ferriz Hijar.

De acuerdo contigo !!!!! — ̥-̶̯͡»̶̥Az@​​​​​​l¥a (@Azalia7227) February 24, 2025

Por otro lado, la también conocida como ‘Lady Polanco’ informó sobre el fallecimiento de Paquita la del barrio, Tongolele y Daniel Bisogno, pero lo que sorprendió fue la aclaración de su tweet.

“Y se vuelve a cumplir la Regla de tres … Paquita, Tongolele y Bisogno !! En paz descansen”, mencionó Azalia, a lo que un usuario le cuestionó: “Azalia a ti como te caía Bisogno?!”. Y ella contestó:

“Muy mal !!! Pero no aplaudo que esté muerto”. Azalia

Muy mal !!! Pero no aplaudo que esté muerto. — ̥-̶̯͡»̶̥Az@​​​​​​l¥a (@Azalia7227) February 21, 2025

Después, Azalia reiteró su poca afinidad a Bisogno con un tweet en ‘X’ en el que se dijo cansada de los homenajes al conductor de ‘Ventaneando’.

“Ay bueno YA chole con lo de Bisogno ….no ?”, publicó.

Y luego dio a entender que Daniel Bisogno no fue “la mejor persona” y en televisión lo buscan “santificar”.

Ay bueno YA chole con lo de Bisogno ….no ? — ̥-̶̯͡»̶̥Az@​​​​​​l¥a (@Azalia7227) February 22, 2025

Al momento, Alex B no se ha pronunciado a la postura de Azalia. Tal parece que el hermano de Daniel Bisogno ya no querrían inmiscuirse en más polémicas.