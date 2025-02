Hermano de Daniel Bisogno celebra el primer aniversario luctuoso de su madre tras muerte del conductor

En medio del luto por la muerte de Daniel Bisogno, el hermano del presentador, Alex Bisogno, vive el primer aniversario luctuoso de su madre, María Araceli Bisogno Tapia, quien falleció durante una de las crisis de salud del presentador.

En entrevista para ’Sale el sol’, el exconductor de ‘Al extremo’ admitió que no ha sido nada fácil lidiar con el dolor por la pérdida de su hermano. No obstante, hablarlo le ayuda a sentirse un poco mejor y, de paso, enaltecer la memoria del también actor de teatro.

“Estamos viviendo un duelo en la familia y tener que salir a dar entrevistas o platicar sobre todo lo sucedido ha sido muy complicado. Pero también es una buena forma de ponerlo en alto”, indicó.

También aprovechó para manifestar cómo fue para él estar junto a Daniel a lo largo de sus complicaciones de salud.

Alex Bisogno “Uno sacrifica su bienestar por tu familia porque te necesitan y así tiene que ser. No es que haya sido el héroe de Daniel, hice lo que cualquier persona hubiera hecho por amor”

Así fue como Alex Bisogno celebró el primer aniversario luctuoso de su mamá

La celebridad relató que, un día antes del aniversario luctuoso de su madre, se realizó una misa en honor a ella y a Daniel en la Basílica de Guadalupe. Para Alex, esta fue la manera en la que se pudieron reunir, ya que su hermano no tuvo la oportunidad de darle el último adiós a su madre.

Alex Bisogno “Todos estamos devastados, inconsolables. Ayer hicimos una misa en la Basílica de Guadalupe muy bonita. Tuvo un significado muy especial para nosotros. Cuando Daniel estaba en terapia intensiva, hoy, justamente hace un año, mi mamá falleció. Entonces no se pudieron despedir. No pudieron volver a estar juntos y ayer fue el reencuentro”.

Casi al borde de las lágrimas, Alex platicó que su papá está muy triste por la pérdida de su hijo y de la persona a quien consideraba el amor de su vida: “Mi papá me dice que sigamos siendo los hermanos que somos, que a él probablemente no le quedan tantos años”, indicó.

Daniel Bisogno



Así fue como Daniel Bisogno había mejorado de salud tras el deceso de su madre

En febrero del 2024, Daniel Bisogno estaba hospitalizado y en terapia intensiva por una infección pulmonar. Dos días después de que su madre falleciera, se reportó que el conductor estaba mejorando y muy pronto podría dejar el hospital.

Dos meses después, Daniel contó a ‘Ventaneando’ que, tras el deceso de su madre, fue extubado y podía respirar por su mismo. En aquel entonces, admitió que su repentina mejoría parecía un milagro: “Haz de cuenta que dijera: 'Órale, yo me sacrifico por ti’”, puntualizó.

Aunque en ese momento todo iba viento en popa, la salud de Daniel comenzó a deteriorarse tras el trasplante de hígado al que se sometió en septiembre del 2024, y finalmente terminó perdiendo la vida el 20 de febrero por una falla multiorgánica, a tan solo 4 días del primer aniversario luctuoso de su mamá.

Daniel Bisogno / Instagram: @bisognodaniel

¿Cómo era la relación entre Daniel Bisogno y su mamá?

Daniel Bisogno siempre describió a su madre como una mujer “maravillosa” y cariñosa que sabía ser estricta cuando se necesitaba.

“Mi mamá siempre fue cariñosa con nosotros, muy atenta, aunque no faltaba la chancla en algún momento, eso sí, solo cuando me portaba mal. Y siempre me gritaba desde lejos: ‘¡Daniel!’, pidiéndome que fuera por (el refresco) de mi papá”, relató en 2021, con motivo del día de las madres.

Cabe destacar que Daniel fue el último en enterarse sobre el deceso de su mamá, pues el resto de la familia consideraba que debía mejorar para darle la noticia.

