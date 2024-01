Pedro Ferriz Hijar cuenta por qué rompió con su papá: una historia de dolor y traiciones

Fue en septiembre pasado que Pedro Ferriz de Con (73 años), durante una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical Te Ve, confesó que se mudó a Estados Unidos por las adicciones de su hijo. En medios se manejó la molestia de Pedro Ferriz Hijar (43) ante esos señalamientos. Hoy, en exclusiva, Hijar nos confiesa el verdadero motivo del distanciamiento con sus padres.

“Ha sido un asunto lamentable en mi vida. Si a alguien he amado y protegido es a él. Mi padre para mí es ‘Superman’. Mi abuela me enseñó: ‘Cuando vayas a querer a alguien quiérelo por sus defectos. No por sus virtudes’”.

Nos contó acerca de su lucha contra las adicciones: “He tenido un problema de adicción durante muchos años. He recaído varias veces. He estado internado en Monte Fénix. Hace más de 11 años tuve una depresión horrorosa en Los Ángeles y recaí en las drogas. Me fui a vivir a Houston. Mis padres se fueron allá para cuidarme. Dos tíos hermanos de mi mamá, que ya fallecieron, fueron alcohólicos y dr0g4dictos. Mi madre los recogió. Los ayudó después de que su propio padre los abandonó. Y resulta que años después mis padres me jugaron de la misma forma”.

Los papás del periodista se fueron a vivir a EU para apoyarlo debido a sus adicciones / Archivo

El periodista dice que tenía una buena relación con su padre hasta hace nueve meses: “Un día, mi papá me llamó para felicitarme por mi trabajo y proponerme tomar las riendas de su noticiero de forma permanente. Me emocioné. Esto me llevó a consumir coca. Luego a hacer estupideces. Y terminé en el hospital. Esto fue hace nueve meses”.

Nos cuenta que estuvo a punto de perder la vida: “Estuve en terapia intensiva casi dos semanas. En coma inducido cuatro días. Llegué por una sobredosis. Necesitaba un trasplante de hígado. Aunque después ya no fue necesario”.

ESTE ES UN MENSAJE QUE PEDRO FERRIZ HIJAR ESCRIBIÓ EN LA RED SOCIAL ‘X’ DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS / Twitter

Estuvo tan grave que su mamá le llevó los santos óleos. Pero su papá ni lo fue a ver.

Más tarde fue internado en un hospital psiquiátrico y cuando salió pudo ver a su papá ¿qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Por qué no se hablan y se pelean? Descúbrelo en tu revista TVNotas digital o impresa.

El periodista vive y trabaja en Los Angeles, California, desde hace varios años. / IG @pedroferriz3

