Pedro Ferriz Hijar intentó quitarse la vida tras ataques de Daniel Bisogno: "¡Que lo perdone Dios! ¡Yo no!”

Tras anunciarse el fallecimiento de Daniel Bisogno (20 de febrero de 2025), muchas personas externaron gran tristeza. Otros no. Es el caso de Pedro Ferriz Hijar, quien, en redes, hizo polémicas declaraciones. Recordemos que el periodista y el conductor tenían una fuerte enemistad.

Todo inició en 2019, cuando en TVNotas publicamos que, supuestamente, Alexandra Stergios cachó a Pedro en la cama con una mujer transexual. La nota fue leída en Ventaneando por Bisogno, quien, además, agregó algunas bromas.

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



Te puede interesar: Raúl Osorio y Pedro Ferriz Hijar arremeten contra Daniel Bisogno tras su fallecimiento

¿Qué dijo Pedro Ferriz Hijar sobre Daniel Bisogno?

Sobre lo ocurrido, Ferriz Hijar nos cuenta: “El fandom de Daniel Bisogno es muy grande. Dije algo que muchos en el medio artístico pensamos. Daniel no nada más me afectó a mí. Fue un hombre que se dedicó a desprestigiar y a hablar mal de muchos sin fundamentos, a inventar y a calumniar”.

“He hablado públicamente. No le temo a la verdad. No me escondo de mis problemas. Sufrí depresión, acoso y bullying por esa nota que se publicó. Más, por las afirmaciones de Bisogno, que no solamente lo hizo una vez, sino muchas. Me agarraba de su ‘patiño’ por rating, pero no se percató de las consecuencias psicológicas que generó”.

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



No te pierdas: Daniel Bisogno: Alex B revela quién pagó la millonaria cuenta del hospital en el que ‘el Muñe’ fue internado

Pedro Ferriz Hijar estuvo a punto de atentar contra su vida tras ataques de Daniel Bisogno

“Estuve al borde del sui… en varias ocasiones. Pasé por un proceso de depresión por meses. Me metí en el mundo de las sustancias. Fueron horrorosos los ataques propiciados por una calumnia. Fue una mentira sacada por mi exesposa. Mostré públicamente que ella lo planeó, lo fraguó y lo inventó, con un cuate llamado Rudy”. Pedro Ferriz Hijar

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



“A mi actual esposa, María, la acusan de ser transexual. La atacan, la insultan. Ella ni la debe, ni la teme. Todo es producto de la irresponsabilidad de una persona y un programa a nivel nacional: Bisogno”.

“La nota fue publicada por ustedes, pero todo está aclarado. La retomaron otros medios y me dieron derecho de réplica. Si Daniel hubiera sido profesional, que nunca fue, hubiese preguntado directamente. Con una mano en la cintura y con su tonito de chisme dijo: ‘Cómo ves que a Pedro lo agarró su mujer con una transexual en la cama’. No, bueno. También Pedrito Sola y Pati Chapoy hicieron agosto de lo que fue una mentira”. Pedro Ferriz Hijar

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



Mira: Azalia, Exparticipante de ‘Big brother’, se une a Pedro Ferriz y arremete contra Daniel Bisogno

¿Qué dijo Pedro Ferriz Hijar sobre sus polémicos tweets en contra de Daniel Bisogno?

Sobre lo que publicó tras la muerte de Daniel, comentó: “Todos me dicen: ‘Es que tienes que pensar en su familia’. Me pregunto si su familia pensó en la mía cuando decidió acusarme de haber tenido una relación con una transexual. O que según también con Fernando Carrillo”.

“Los ataques que recibí me llevaron a querer acabar con mi vida. Hoy vuelvo a llamar la atención por lo que hizo Bisogno en su momento”.

Pedro Ferriz Hijar vs Daniel Bisogno / Alejandro Isunza, Instagram @pedroferriz3 y Archiv TVNotas



Le preguntamos si Daniel pudo haber logrado que se quitara la vida:

“No solamente pudo. ¡Lo intenté! ¡Casi lo logra! No entraré en detalles. Quien me perdonó fue Dios. Yo no estoy para perdonarlo a él”. Pedro Ferriz Hijar

“Le digo a Alex B, quien se quiere quedar con el lugar de su hermano, que no intente darme clases de moralidad, porque no le queda. Ha dado entrevistas por todos lados. Quiere limpiar una imagen que francamente no se puede”.

En cuanto se anunció el deceso de Daniel, Pedro le dedicó una publicación con la frase: “Nos vemos en el infierno”. Sobre esto afirmó: “El infierno no se lo mandé yo. Se lo ganó solito. Fue algo que me salió del corazón”.

“Yo viví y vivo un infierno por cómo se me ataca. En mis redes pongo una foto y me escriben: ‘¡Cállate, chupa pit…’. La gente no mide las consecuencias de lo que dice”. Pedro Ferriz Hijar

Pedro Ferriz Hijar le responde a Alex B / IG: @alexbbisogno / @pedroferriz3

“Llevo 2 años libre de sustancias. Ha sido un camino muy complicado. Demuestro mi capacidad de resurgir de las cenizas, como el ave Fénix”.

“Mi esposa María es el regalo más grande que me ha dado Dios. Está conmigo en las buenas y las malas. Es maravillosa. No como la experiencia amarga que tuve que vivir con Alexandra Stergios. Eso sí era el infierno”, concluyó.

¿Qué le contestó Alex B a Pedro Ferriz tras ataques a Daniel Bisogno?

En un encuentro con la prensa y en el ‘Mitangrit de Horacio Villalobos’ de TVNotas, Alex B le contestó a Pedro Ferriz Hijar:

“Que Dios lo bendiga. Yo espero que nunca tenga un familiar enfermo, porque hasta que vives una situación como esta, entiendes el verdadero significado de las palabras. El verdadero significado de la vida”.

“Las opiniones negativas hablan más de ellos que del propio Daniel. Yo no tengo ahorita ni las ganas, ni el tiempo. No son lo suficientemente importantes como para que yo le dedique unas palabras para pelear o para defenderme”.

Alex Bisogno / Instagram

“No tengo nada que defender. Me hubiera encantado que todos los detractores que tenían algo en contra de él, lo hubieran hecho en vida”.

“Espero que a esa gente que tiene el alma vacía, que es miserable, les vaya bien y que nunca tengan un familiar enfermo”. Alex B

Alex B, hermano de Daniel Bisogno, en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas / Archivo TVNotas

¿Quién es Pedro Ferriz Hijar?

Pedro Ferriz Hijar Hijo de Pedro Ferriz de Con y nieto de Pedro Ferriz Santa Cruz.

Estudió Periodismo en la Universidad Francisco Victoria, en Madrid, España.

Encabezó el noticiero Efecto noticias y el programa de radio Poder México .

Actualmente, tiene el programa Cierre de edición, que transmite desde Cancún, Quintana Roo.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/ digital de tu revista TVNotas. ¡No te lo pierdas! También nos pueden encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.