Muere a los 38 años reconocido crítico de cine mexicano tras sufrir un infarto: ¿Quién era?

La comunidad cinematográfica de México está de luto. Sergio Huidobro, crítico de cine, escritor y promotor cultural, murió la tarde del lunes a los 38 años. La Cineteca Nacional emitió un comunicado donde expresó su pesar por la pérdida de quien fuera fundador y docente de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, así como colaborador de importantes medios culturales del país.

Sergio Huidobro murió este lunes a causa de un infarto. / Redes sociales

Mira: Muere actriz y cantante con más de 50 años de trayectoria en pleno escenario: ¿Cómo fue el momento?

¿De qué murió Sergio Huidobro, crítico de cine y promotor cultural?

La muerte de Sergio Huidobro se debió a un infarto, según informó su pareja Daniela Sagastegui a La jornada.

“Sergio era un apasionado del séptimo arte, la literatura y de todo lo que tuviera que ver con la cultura y la política”, dijo Sagastegui, resaltando su entrega y amor por la cultura mexicana.

Su muerte también causó gran conmoción entre sus alumnos, quienes lamentaron la pérdida de su maestro.

“Tuve el privilegio de que uno de mis primeros maestros en Pohualizcalli fuese el querido Sergio Huidobro en la clase de Apreciación cinematográfica, una persona muy dedicada y comprometida con la enseñanza, con el desarrollo de la industria cinematográfica en México, atento, curioso, entusiasta, tranquilo y alegre, alguien simplemente extraordinario.Pude expresarle en más de una ocasión mi admiración hacia su persona, diciéndole sin reservas que era su ‘fan’, que me encantaba su clase y que he escuchado atentamente sus podcast”, escribió una de sus exalumnas en redes sociales.

Checa: ¿Leticia Calderón murió? La actriz y Galilea Montijo desmienten video viral falso sobre su presunta muerte

Sergio Huidobro murió este lunes a causa de un infarto. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tenía Sergio Huidobro?

Es importante mencionar que Sergio Huidobro padecía una cardiopatía congénita, de la cual se desconocen detalles. Recientemente se había sometido a dos operaciones, de las cuales logró recuperarse, pero este lunes perdió la vida.

Según Mayo clinic, una cardiopatía congénita es un problema del corazón que está presente desde el nacimiento. Se trata de una malformación en la estructura del corazón o de los vasos sanguíneos cercanos, que puede afectar la forma en que la sangre fluye dentro del corazón o hacia el resto del cuerpo.

Checa: Luto en televisión: anuncian en vivo la muerte de una leyenda de las artes escénicas y conmociona al público

Sergio Huidobro murió este lunes a causa de un infarto. / Redes sociales

¿Quién fue Sergio Huidobro, crítico de cine que murió de un infarto?

Sergio Huidobro nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1988. Se graduó de la licenciatura en Comunicación y de la maestría en Letras Latinoamericanas, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de su carrera se destacó por su colaboración en revistas como La tempestad”, “Cine premiere” y en el suplemento cultural “La sornada semanal”, así como en el diario “Reforma”. También participó en podcasts especializados como “Cine garage” y “Cine mexicano” por Sector cine.

Además fue panelista semanal en programas de televisión como “Mi cine, tu cine” de Canal Once y la serie “Enfoque crítico” del canal Zoom F7.

Entre sus logros, formó parte del jurado joven France 4 Revelation de la Semana de la crítica del Festival de Cannes en 2014 y del programa Berlinale Talents Press del Festival de Cine de Berlín en 2016.

Fue incluido en publicaciones como “Dos amantes furtivos: cine y teatro en México” y “Correspondencias: cine y pensamiento”, además de coordinar el volumen de crónicas “Pies en la tierra: crónicas de septiembre” (2017).

La Cineteca Nacional destacó que “su aporte a la industria cinematográfica permanecerá siempre entre nosotros”, recordando a Huidobro como un promotor del cine y la cultura mexicana.

Mira: Muere Carlos Bonfil, uno de los críticos de cine más influyentes de México