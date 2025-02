Daniel Bisogno: Entre lágrimas, René Franco defiende a ‘el Muñe’ de Pedro Ferriz: “No lo conocieron”

A casi una semana de la muerte de Daniel Bisogno, las reacciones de algunas personalidades sobre esta lamentable noticia no han pasado desapercibidas.

Si bien, algunos colegas se han mostrado destrozados por la pérdida de ‘el Muñe’. Sin embargo, ha habido quienes no han parado de despotricar en su contra, tal como lo hizo Pedro Ferriz Hijar.

Por esta razón, René Franco salió en defensa del conductor de ‘Ventaneando’, luego de que se volvieron virales los malos comentarios en contra de su colega.

¿Qué dijo René Franco de los ataques que ha recibido Daniel Bisogno tras su fallecimiento?

No solo Alex B contestó a las agresiones Pedro Ferriz Hijar en contra de Daniel Bisogno, sino que también lo hizo el periodista René Franco.

En un encuentro con la prensa, el titular de ‘La taquilla’ fue cuestionado sobre cómo se mostró destrozado en el homenaje póstumo de ‘el Muñeco’, así como su postura ante las personas que lo atacaban por su papel en la industria del espectáculo. René contestó:

“Ustedes no conocían a Daniel Bisogno, así de fácil… Su hermana llegó y me abrazó y me dijo: ‘Tú sí lo conociste, cabr…’. Quienes estuvimos ahí, ese día, en el teatro, en la parte de adelante, sí lo conocimos, por supuesto su familia, por supuesto, ‘Ventaneando’, sí lo conocimos. Era un tipazo”, dijo René.

¿Qué le respondió René Franco a Pedro Ferriz sobre las declaraciones hacia Daniel Bisogno?

Luego, los reporteros cuestionaron a Franco sobre su opinión con respecto a lo que Pedro Ferriz ha despotricado en contra de Bisogno. Esto con base en el gran sentimiento de cariño que él tenía hacia el conductor de ‘Ventaneando’. Entre lágrimas, dijo:

“Nada… Cada persona puede decir lo que se le pegue su regalada gana. Pasa una cosa más, esto que estás viendo, esta tristeza, es muy de nosotros… Del tiempo que compartimos, no es del Daniel Bisogno del que están hablando”.

“Nunca se peleó con nadie, nunca se peleó con ninguno de nosotros.. Es muy triste… El personaje es el personaje… Siempre será para mí un privilegio haberlo conocido… Yo lo quería mucho, pero ustedes no lo conocieron. Ese es el problema, ustedes no conocían a Daniel… Hazle por donde quieras, Daniel era un tipazo con todos nosotros, siempre lo fue… Nosotros sabemos que hacemos personajes”, comentó René, entre lágrimas.

Finalmente, compartió que tuvo la oportunidad de darle el pésame a toda su familia, quienes estaban más que destrozados por el deceso de Daniel Bisogno.

Al momento, Pedro Ferriz Hijar no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones que hizo René Franco sobre sus polémicos tweets en ‘X’. ¿Habrá controversia entre ellos?

