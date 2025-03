Daniel Bisogno: Su hermano Alex revela detalles de la herencia y responde a Pedro Ferriz Hijar

A casi 3 semanas de la partida de Daniel Bisogno (†), su hermano Alex narra cómo vive su ausencia y nos cuenta cómo se ha manifestado el conductor.

“Han sido días muy complicados y raros, porque no nos acostumbramos a estar sin él. Lo extrañamos mucho. Cada quien lleva el duelo a su manera. Yo platico con él. Le pido que me ilumine en ciertas cosas. Tratamos de acostumbrarnos a nuestra nueva realidad. Vamos poco a poco”.

“Me quedo con todo lo que le aprendí de él. Fue un ejemplo en muchas cosas. Siempre lo consideré un gran hermano e hijo. Nunca dejó de ver por mis papás. Como profesional era muy entregado y puntual. Amaba lo que hacía con locura”.

Hace unos días se viralizó un video de Ventaneando en el que se aseguró que Daniel se manifiestó en el foro:

“Nadie sabe lo que pasa después de la muerte, solo el que se va. Lo que te puedo decir es que sí han pasado cosas extrañas. Lo del programa quedó grabado, pero después, Pati Chapoy recibió 3 llamadas del celular de mi hermano. Yo tengo el equipo en mi casa, guardado en un cajón”. Alex B

“Me quedé con el teléfono porque ahí estaban sus cuentas bancarias y otras cosas que necesitaba poner en orden. Sin duda alguna, si Daniel quisiera hablar con alguien, sería con Pati”.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno / IG: @bisognodaniel / @chapoypati

Alex, hermano de Daniel Bisogno siente que su hermano le está ayudando

“Yo lo siento todos los días en mi interior y en mi estado de ánimo. Al ser hijos de los mismos padres, tuvimos la misma genética y fuimos educados de igual forma. Quiero pensar que si tiene la oportunidad de manifestarse energéticamente, lo hará a través de mí”.

“En cosas positivas que me pasan en lo laboral digo: ‘Esto me lo está mandando Daniel’. Lo he soñado. En uno de los sueños me preguntaba qué le había pasado. No se me hace tan descabellado porque él murió sin saberlo, simplemente se quedó dormido y ya no despertó sin saberlo, simplemente se quedó dormido y ya no despertó”. Alex B

Tras muerte de Daniel Bisogno, Alex B cuida su salud más que antes

“Siempre me he cuidado mucho.Una de las cosas que aprendimos de mis papás fue a no tener vicios.Yo no tomo, mi hermano tampoco lo hacía. Yo soy una persona de ejercicio. A Daniel no le gustaba tanto, pero lo intentaba. Con todo lo que le pasó a él, ahora todos vamos a estar más atentos.Iremos al médico a hacernos revisiones. Trataremos de llevar una vida más saludable”.

Respecto a la última pareja del conductor, nos contó:

“A Charly lo queremos mucho. Le tenemos gran estima. Vivimos muchas cosas con él. Daniel tuvo varias etapas en el hospital donde no quería tener visitas, solo a mi hermana, a Charly y a mí. Siempre estuvo ahí". Alex B

“Estoy muy agradecido con él, porque acompañó a Daniel y lo hizo reír en todo momento. Eso, para una persona que pasa por algo tan delicado, es como oro molido”

“Siempre lo voy a recibir con los brazos abiertos. Cuando necesite platicar con alguien yo voy a estar para él”.

Alex B asegura estar muy agradecido con Charly por siempre haber estado para Daniel. / Liliana Carpio

¿Qué pasará con la herencia de Daniel?

Sobre la herencia de Daniel, reveló: “La última voluntad de mi hermano fue que sus propiedades y el seguro de vida fueran para mi sobrina. En ninguna circunstancia se podrían vender antes de que ella sea mayor de edad. Ella será quien tomará la decisión de si las vende o las renta, pero no por el momento. No hay pelea por las cosas, al contrario”.

“Próximamente se tiene que hacer un juicio de sucesión. Hasta que las autoridades determinen que ya se puede hacer uso de los bienes que dejó, se podrán manejar y las ganancias serán para su hija”.

“Respecto a su ropa y cosas personales, supongo que tendré que llevar a mi papá a que revise y vea qué se quiere quedar.Todo lo que está dentro de la casa le pertenecía a mi hermano y ahora que ya no está son de toda la familia”. Alex B

“Sus cenizas están en su casa como él quería. Después las iremos a depositar a un nicho junto con las de mi mamá, para que estén juntos. Yo creo que lo haremos en una iglesia. Todavía no sabemos exactamente”

La semana pasada, Pedro Ferriz Hijar aseguró que, por culpa de los comentarios de Daniel, cayó en las drogas e intentó quitarse la vida.. Alex responde:

“Que no le eche la culpa a nadie. Cuando uno quiere tomar una decisión tan fuerte y drástica es porque tiene otro tipo de problemas en la cabeza y en el corazón”, finalizó.

Familia de Daniel Bisogno / Ventaneando

¿Qué dijo Pedro Ferriz Hijar?

El periodista celebró el deceso del conductor, pues aseguró que hace unos años, los comentarios de Daniel lo llevaron a caer en las drog4s y estuvo al borde de quitarse la vida.

“Por sus difamaciones (cuando se burlo de que supuestamente tuvo intimidad con una muier trans) tuve depresión por meses. Me metí en el mundo de las drogas. Fueron horrorosos los ataques propiciados por una calumnia”.

