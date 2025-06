Marlene Favela revela cómo cambió su vida tras estar al borde de la muerte por un derrame cerebral

Marlene Favela es una de las actrices más reconocidas de la industria del espectáculo en México. Actualmente, se mantiene vigente en la pantalla chica, su más reciente participación fue en la telenovela ‘Me atrevo a amarte’ con su papel de ‘Deborah’.

Aunque Marlene Favela se ha consolidado en el medio, también ha enfrentado fuertes problemas en su salud. La famosa actriz recordó los momentos de angustia que vivió tras sufrir un derrame cerebral. ¿Qué le pasó?

Aunque la actriz ya ha hablado acerca de este terrible momento en su vida personal, en esta ocasión, dio detalles de las secuelas que le dejó este problema en su salud.

Marlene Favela habla de los problemas que enfrentó de salud / IG: @marlenefavela

¿Marlene Favela sufrió un derrame cerebral?

En la más reciente transmisión de ‘Netas divinas’, Marlene Favela no solo habló acerca de su éxito como actriz, también abrió su corazón y volvió a recordar el día en el que enfrentó una terrible crisis de salud en el año 2012.

La actriz reiteró que, durante un viaje a Miami, sufrió un derrame cerebral, el cual la hizo reflexionar sobre su carrera, así como la vida personal. Relató cómo sucedió esta terrible situación.

“Llegué de mi vuelo a Miami y sentí presión aquí (en la frente), pero como soy alérgica a los aires acondicionados, dije, ya me dio la alegría. Llegué, todavía corrí un rato, una hora. Me bajé de la caminadora, me fui a acostar y empecé a sentir que las piernas y las manos me empezaron a hormiguear y ahí dije algo, no está bien en mi cuerpo y me fui directo a emergencias”, contó.

“Tuve un derrame cerebral que para mí fue una reacción. Llevaba desde que me acuerdo, trabajé y trabajé, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo, telenovelas, obras de teatro, lo quería todo y cuando llegó eso dije: '¡Órale!’”. Marlene Favela

Marlene Favela habla de los problemas que enfrentó de salud / IG: @marlenefavela

¿Cuál es el estado de salud de Marlene Favela tras sufrir un derrame cerebral?

La protagonista de ‘El maleficio’ comentó que esta situación sí fue de gravedad. Incluso, llegó al quirófano. ¡Pudo haber sido mortal!

No obstante, destacó que, afortunadamente, logró salir avante de esta adversidad.

“Estaba viajando cuando me da el derrame, afortunadamente no me pasó nada, sí fue grave, sí me abrieron, sí tuve una cirugía”, agregó.

Marlene Favela habla de los problemas que enfrentó de salud / IG: @marlenefavela

¿Cuáles fueron las secuelas que le dejó el derrame cerebral a Marlene Favela?

Finalmente, la actriz mexicana subrayó que las secuelas que le dejó esta crisis en su salud fue que cambio radicalmente su estilo de vida. Además de nuevos retos en su vida personal.

“Yo creo que un poco mi formación y mis vivencias, he tenido episodios en mi vida fuertes que me han hecho así. Sí soy medio equilibradona, soy muy estable en la vida”. Marlene Favela

“Soy una mujer que todo lo piensa, todo lo calcula, todo lo medita, no soy una mujer visceral, pero cuando algo se me sale de control me da miedo”, concluyó.

Al momento, Marlene Favela no ha revelado si este derrame cerebral le dejó problemas en su estado de salud.

