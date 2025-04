Deportista de alto rendimiento, sobrina de Marlene Favela, enfermó de cáncer: “Por estrés falló mi sistema”

María José, sobrina de Marlene Favela, vivió una dura experiencia tras diagnosticarle un linfoma de Hodking a los 29 años. Su carrera en las artes marciales mixtas (disciplina que combina una variedad de artes marciales y deportes de contacto, como Boxeo, lucha libre, jiu jitsu brasileño, kick boxing y muay thai) estuvo en peligro, pero aprendió a valorar lo realmente importante. ESPN prepara un documental de su historia, que será exhibido en Nueva York este año.

“Nací en la CDMX el 13 de febrero de 1993. Mi mamá (Dorian) es media hermana de Marlene Favela. Son hijas del mismo papá. Son 9 hermanos”, contó.

“A mi tía la veía de pronto en su tienda de peluches (Confeti) en San Juan del Río. Fui a su boda, pero ya no la he visto, porque me vine a Estados Unidos”, indicó.

Sobrina de Marlene Favela / cortesía y redes sociales

¿Quién es María José, la sobrina de Marlene Favela con cáncer?

Sobrina de Marlene Favela “Practico profesionalmente las artes marciales mixtas. Peleo a nivel internacional. Acabo de competir con Power slap, una de las empresas más importantes a nivel mundial. Me vine a vivir a Las Vegas, porque es la meca del deporte de contacto”

“Este deporte me gusta mucho. Me reta física y mentalmente. Me levanto a las 7 de la mañana. Desayuno siempre lo mismo. Peleo en 57 kg, pero mi peso es de alrededor de 65 kg. Tengo una dieta con macronutrientes: Proteína, grasas y carbohidratos”, relató.

Y agregó: “Hago de 2 a 3 entrenamientos diarios. En las mañanas artes marciales mixtas y en la noche, boxeo o kick boxing”.

Sobrina de Marlene Favela / cortesía y redes sociales

Sobrina de Marlene Favela es una sobreviviente del cáncer

Nos comentó cómo se siente al ser sobreviviente de cáncer. “Esa etapa la viví de manera muy dura. Como deportista decía: ‘¿Por qué yo? No uso drogas, no tomo, no fumo, me duermo temprano, como súper bien, el deporte es mi vida’. Perderlo todo de un momento a otro me detuvo. Todas mis metas se me escaparon de las manos”.

“A los 29 años me diagnosticaron. Estaba a punto de un infarto cardiorrespiratorio. Entrenaba para una pelea, pero cada vez respiraba menos y me mareaba. El ritmo cardiaco estaba súper acelerado, no dormía, no tenía hambre. Me la pasaba con mucha tos. Tenía fiebres de la nada. Bajé mucho de peso”, apuntó.

“Cardiólogos y neumólogos me decían que era COVID mal tratado. Gracias a Dios, un primo en México me diagnosticó correctamente. Traía un bloqueo pulmonar del 90%, a punto de un infarto”, relató.

Sobrina de Marlene Favela “El hematólogo me dijo que no se sabe de dónde proviene el linfoma de Hodking, pero hay una alta probabilidad de que se deba al estrés. Entreno todo el tiempo, lo que provoca estrés en el cuerpo. Luego tienes que dar el peso, cumplir con el mánager, el entrenador, el récord. Mi sistema inmune falló. Eso provocó una sobreproducción de glóbulos blancos enfermos, que desencadenó en cáncer”.

Sobrina de Marlene Favela / cortesía y redes sociales

¿Qué hizo Marlene Favela para salvar la vida de su sobrina con cáncer?

“Mi tratamiento duró 6 meses. Tuve 12 quimioterapias. Fue muy duro. Era independiente y muy activa, pero el cáncer se volvió un grillete. También el hospital. Mi contención fueron mis hermanos, mis papás y 2 tías. Me ayudaron a no volverme loca. Mi cerebro seguía al mismo ritmo, pero mi cuerpo no podía”, indicó.

“Mi tía Marlene me ayudó a difundir, a través de sus redes, un GoFundMe que abrió una amiga, Cynthia Calvillo. No tenía seguro de gastos médicos mayores. Esta enfermedad se lleva todo. También con la difusión de Oscar Valdés, de ESPN, se llegó a la meta para pagar los tratamientos”. Sobrina de Marlene Favela No tenía seguro de gastos médicos mayores. Esta enfermedad se lleva todo. También con la difusión de Oscar Valdés, de ESPN, se llegó a la meta para pagar los tratamientos”.

“(La enfermedad) cambió mi forma de pensar. Me di cuenta de que hay cosas sin importancia por las que una se preocupa, como que no puedo ser feliz hasta que tenga tal cantidad de dinero, tal carro. Traía un enfoque equivocado. Me obsesioné con el deporte y dejé a un lado a María José, a la familia”, relató

“Ahora me doy mi espacio para disfrutar la vida. No me desvelo. No me voy de fiesta. No tomo alcohol. No como enlatados ni embutidos. Voy al Gran Cañón y disfruto la vista o un amanecer”, afirmó.

María José, sobrina de Marlene Favela, ha contado con el apoyo de su familia para enfrentar el cáncer / cortesía y redes sociales

María José, sobrina de Marlene Favela tendrá su propio documental en ESPN

“Tardé más de 10 meses en estar en forma de nuevo. Se está haciendo un documental sobre mí con ESPN. Se va a estrenar en el Madison Square Garden de Nueva York, donde van varios atletas sobrevivientes de cáncer”, dijo.

Sobrina de Marlene Favela “Quiero apoyar a las personas que están en los zapatos que yo estuve. Quiero decirles que sí se puede, aunque los pronósticos vayan en contra. Me daban menos de 50% de probabilidad de vida. Me apliqué y aquí estoy”.

“Ahora escucho a mi cuerpo. Antes me lesionaba y peleaba con fracturas. Hoy, si me siento muy cansada, descanso”, resaltó.

“Es una enfermedad horrible. A veces, la familia se vuelve invasiva, porque quieren verte bien y no respetan lo que sientes y quieres. Me gustaría hacerle entender a la gente que está en esta situación, que no es su culpa y platicarles lo que viví. No es lo mismo conversar con alguien que nunca ha pasado por eso”, concluyó.

María José, sobrina de Marlene Favela, contrajo un linfoma de Hodgkin en 2022 y contará su historia en un documental de ESPN / cortesía y redes sociales

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

De acuerdo a la página American Cancer Society, el linfoma de Hodgkin es un cáncer que comienza en las células llamadas linfocitos, las cuales son parte del sistema inmunitario del cuerpo que combate los gérmenes y enfermedades.

Se produce cuando los linfocitos o células precursoras sufren alteraciones genéticas. Esto hace que se multipliquen de forma excesiva y se transformen en células malignas, lo que lleva al desarrollo de una respuesta inflamatoria, y con ello el inicio de los síntomas.

El sistema linfático incluye los ganglios linfáticos que están en todo el cuerpo. Se encuentran en el abdomen, la ingle, la pelvis, el pecho, las axilas y el cuello. También el bazo, el timo, las amígdalas y la médula ósea. El linfoma de Hodgkin puede atacar todas estas zonas y otros órganos del cuerpo.

