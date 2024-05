Gaby Spanic llama mentirosa a Marlene Favela, asegura que se ha hecho cirugías, aunque ella lo niega

La reconocida Gaby Spanic siempre ha estado envuelta en polémicas y esta vez no fue la excepción. Hace un año, la actriz mencionó a algunas de sus colegas al hablar sobre cirugías estéticas, incluyendo a Marlene Favela, de quien afirmó que ha recurrido a la cirugía para verse más joven.

La actriz da vida a la villana de la historia producida por Juan Osorio. / Facebook: Marlene Favela/ Instagram: @elamorinvecible

Los medios llevaron estas declaraciones a Favela para confirmar su veracidad. Su respuesta sorprendió a más de uno pues solo respondió que no iba a hablar de nadie pues ni siquiera habla de ella misma.

“¿Quién? ¡¿Quién?!…Sabes que, yo soy una persona que no habla ni de mí. Ustedes me conocen de toda la vida, no es mi estilo, nunca comento de nadie, porque no lo necesito. Solo hablo de mi trabajo, de los demás no tengo absolutamente nada que decir.” Marlene Favela

Te puede interesar: Tania Rincón vs detector de mentiras: Una dinámica la pone en jaque ¿le cae mal un compañero de Hoy?

Gaby Spanic llama mentirosa a Marlene Favela

Nuevamente, las declaraciones de Favela han llegado a oídos de Spanic. En un reciente encuentro con los medios, la actriz habló sobre su sorpresa de por qué siempre la vinculan con arreglos estéticos, considerando que ha tenido muy pocos en comparación con otras celebridades.

Fue entonces cuando un periodista aprovechó para informarle que, según Favela, era mentira que se hubiese operado. Aunque Spanic no hizo un gran escándalo, tampoco se quedó callada. Cabe destacar que en el video de las declaraciones de Favela, no menciona nada acerca de que fuera mentira o fuera verdad si se había operado.

“Yo dije lo que tenía que decir, ustedes chequen con sus propios ojos“ Gaby Spanic

La prensa también le informó a Spanic que Marlene la había llamado mentirosa, lo que encendió los ánimos. “Yo mentirosa no soy, alla ella con su conciencia. La mía está limpia y tranquila, no sé cuál es el pecado de decirlo,” respondió la actriz. Es importante mencionar que Favela no hizo estos señalamientos o al menos no hay registros de que así haya pasado.

Finalmente, la actriz aseguró que cada quien es responsable de lo que dice y hace: “Ni me burlo de nadie, ni miento sobre nadie. Cada quien sabe lo que se ha hecho y es problema de ellas. Si quieren mentir y no decir nada al respecto porque creen que no les conviene a su imagen, que les vaya bonito y mis mejores deseos.”

¿Qué operaciones tiene Gaby Spanic?

En la misma entrevista, la actriz de “La usurpadora” afirmó que solo se ha sometido a una bichectomía, a un aumento de busto en Venezuela, y al reemplazo de los implantes diez años después de la operación. Sin embargo, la intervención más significativa fue la reducción de glúteos, ya que le dejó una cicatriz notable.

Facebook: Gaby Spanic

Por si te lo perdiste: Margarita ‘la Diosa de la cumbia’ desata rumores de romance con su corista ¡aquí te contamos por qué!