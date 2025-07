¿Quién es el misterioso novio de Marlene Favela? La actriz confirma romance, pero se niega a mostrarlo

Después de un tiempo de mantener su vida privada al margen del ojo público, Marlene Favela finalmente sorprendió a sus fans al confesar que ya no está soltera. La actriz mexicana, conocida por sus emblemáticos papeles en telenovelas, se encuentra en una etapa feliz y plena, no solo en lo profesional sino también en el terreno amoroso. Con una sonrisa cómplice y sin entrar en muchos detalles, Marlene reveló que está disfrutando de un nuevo romance que la tiene encantada y llena de ilusión.

Aunque su vida sentimental siempre ha sido tema de interés para sus seguidores, esta vez Marlene decidió mantener el misterio sobre la identidad de su pareja, dejando claro que prefiere preservar su intimidad y la de su relación. Lo que sí dejó muy en claro es que su corazón volvió a latir fuerte y que está abierta a vivir el amor sin presiones ni prisas, en un momento donde ella se siente completa y feliz.

Te puede interesar: Marlene Favela estuvo al borde de la muerte por un derrame cerebral que sufrió años atrás

Marlene Favela habla de los problemas que enfrentó de salud / IG: @marlenefavela

¿Quién es el novio de Marlene Favela?

“Ya no estoy soltera”, dijo Marlene Favela entre risas durante una entrevista para el programa Hoy, donde también aclaró que su nueva pareja no forma parte del mundo del espectáculo, por lo que no tiene planos de presentarlo públicamente. “Lo que pasa es que no vas por la vida presentándole a nadie, pero no, no estoy sola y estoy muy contenta... No se dedica a lo que yo me dedico, así que si me ven por ahí, pues ya saben”, comentó la actriz con naturalidad.

Marlene, quien actualmente tiene 48 años, prefirió dejar de lado los detalles y evitar especulaciones, señalando que lo importante es la felicidad y la tranquilidad que ha encontrado en esta nueva etapa. “Mientras uno sigue virando y viviendo, hay que enamorarse, hay que intentar, de eso se trata la vida, ¿no? De ser felices”, agregó, transmitiendo un mensaje positivo y optimista a sus seguidores.

Te puede interesar: Marlene Favela deslumbra con su atrevido cambio de look ¡Luce irreconocible!

Marlene Favela habla de los problemas que enfrentó de salud / IG: @marlenefavela

¿Marlene Favela ya presentó a su hija con su pareja?

Aunque el romance está más que confirmado, Marlene Favela confesó que aún no ha dado el paso de presentar a su pareja a su hija Bella, de 5 años. La actriz es mamá orgullosa y muy dedicada, y aunque está feliz en el amor, prefiere ir paso a paso y dejar que la relación se fortalezca con calma. “Paso a paso, las cosas llevan tiempo. Siempre he sido muy partidaria de que no hay que presionar nada y cuando sea el momento, pues sucederá”, compartió.

Esta actitud refleja la madurez con la que Marlene está viviendo este nuevo capítulo, priorizando el bienestar emocional de su hija y el desarrollo natural del vínculo con su pareja. Bella es fruto de su relación pasada con George Seely, y para Marlene es fundamental que los cambios en su vida sentimental se den de manera armoniosa y sin presiones externas.

Marlene Favela cambia su look / IG: @marlenefavela

Además de su renovado romance, Marlene Favela reveló que atraviesa una etapa muy positiva en lo laboral y personal. Tras superar momentos difíciles en el pasado, incluyendo un derrame cerebral que ella misma relató en entrevistas anteriores, la actriz se siente fuerte, plena y lista para nuevas aventuras, tanto en la pantalla como en su vida privada.

Marlene también destaca que la clave está en no cerrarse al amor ni a la vida misma. Con una carrera consolidada y un corazón abierto, la estrella mexicana deja claro que la felicidad se construye día a día, y que para ella, enamorarse es parte esencial de esa construcción.

Te puede interesar: Deportista de alto rendimiento, sobrina de Marlene Favela, enfermó de cáncer: “Por estrés falló mi sistema”