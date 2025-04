Marlene Favela estuvo al borde de la muerte por un derrame cerebral que sufrió años atrás

Aunque hoy Marlene Favela luce radiante y llena de energía, pocos recuerdan el episodio médico que enfrentó en silencio y que, según ella misma relata, pudo costarle la vida. En agosto de 2012 la actriz sufrió un derrame cerebral que la mantuvo en terapia intensiva durante tres semanas, un evento que cambió para siempre su manera de ver la vida.

“Fue un evento que sucedió, hicieron una operación y corrigieron. Afortunadamente, ya no tengo nada de eso”, compartió en una reciente entrevista con ‘De primera mano’. Lo cierto es que la cirugía fue un éxito rotundo: no necesitó ni rehabilitación ni medicación. “Mi cirugía fue un éxito maravilloso... me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso”.

Este incidente marcó un antes y un después en su vida. A 15 años del suceso, Favela asegura haber cambiado por completo su forma de vivir. “Hubo muchos cambios. Lo único que puedo decirles es que cuando se automediquen y cuando tu cuerpo te avise, hay que hacerle caso”, expresó como una lección que no duda en compartir con sus seguidores.

Hoy, con la seguridad de que la cirugía resolvió definitivamente el problema, Marlene Favela vive con mayor tranquilidad. “Ya no hay manera de que vuelva a tener ese evento en mi vida”, afirma con convicción.

La actriz Marlene Favela recuerda que sufrió un derrame cerebral que tuvo en peligro de muerte. / Instagram: @marlenefavela

Así descubrió Marlene Favela que estaba enfrentando un derrame cerebral

En una entrevista realizada hace algunos años con la periodista Mara Patricia Castañeda, Marlene Favela compartió por primera vez cómo fue que se enteró de que estaba atravesando un derrame cerebral, un diagnóstico que llegó cuando menos lo esperaba.

Todo comenzó durante un vuelo, cuando empezó a experimentar lo que creyó eran los efectos de una alergia provocada por el aire acondicionado del avión. Sin embargo, su malestar continuó incluso después de aterrizar. Al llegar a casa de un amigo en Miami, los síntomas aumentaron.

“Llego a Miami y siento una presión aquí (en la frente) y dije ‘ya la alergia’. Me voy a casa de mi mejor amigo y le dije: ‘me siento medio mal’”, relató. A pesar del malestar, intentó seguir con su rutina: “Sentía presión y me bajé a correr una hora a la caminadora. Subí y dije: ‘sí es gripa total’, sentí como cuerpo cortado”, comentó en 2022.

¿Qué síntomas tuvo Marlene Favela durante su derrame cerebral?

Pero lo que parecía una gripe común pronto se volvió alarmante. Favela comenzó a sentir hormigueo en sus piernas y manos. Fue entonces cuando encendieron las alertas. “Me acosté y empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos, le dije: ‘no es normal, llévame a un hospital ya’. Nos fuimos a una clínica y le dijeron a mi amigo: ‘llévala de emergencia a un hospital porque trae algo en el cerebro’”, contó en esa conversación en 2022.

El diagnóstico fue contundente: derrame cerebral. Fue ingresada de inmediato y permaneció en terapia intensiva, bajo observación estricta. Ante la gravedad del panorama, los médicos le advirtieron sobre los posibles riesgos de la cirugía que debía enfrentar. Fue un momento tan delicado que decidió preparar su testamento y, en un acto de protección hacia sus seres queridos, no compartir con su familia lo que estaba viviendo.

Contra todo pronóstico, la operación fue un éxito total. “Mi cirugía fue un éxito maravilloso, no necesité rehabilitación, no necesité medicación y sí soy muy bendecida”, expresó. Favela también explicó por qué no volvería a enfrentar una situación similar:

“Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso, al momento de la cirugía la arteria va por un lado y la vena va por otro, entonces ya no hay manera de que vuelva a tener ese evento en mi vida”.

Por último, Marlene Favela confesó en un encuentro con los medios, que si bien nunca se está listo para la muerte, ella se considera una mujer precavida por lo cual su testamento ya está hecho desde que nació su hija.

