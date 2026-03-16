La actriz Daniela Alvarado rompe el silencio tras perder a su bebé de cinco meses: “Siento mi alma partida”

La actriz Daniela Alvarado conmovió a sus seguidores al revelar públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de la bebé que esperaba junto a su esposo, José Manuel Suárez. A tres semanas del fallecimiento de la pequeña, la intérprete decidió abrir su corazón en redes sociales para hablar del duelo que enfrenta y compartir imágenes inéditas de su embarazo de cinco meses.

Daniela Alvarado y José Manuel Suárez / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte del bebé de la actriz Daniela Alvarado?

Hace unos días el actor José Manuel Suárez compartía con sus seguidores, la triste noticia sobre el fallecimiento de su bebé. Tanto él como Daniela Alvarado (también actriz), habían dado a conocer con entusiasmo que estaban esperando a su bebé.

A finales del mes de febrero, Suárez publicó el siguiente mensaje en redes sociales:

Después de veintidós semanas de gestación, es con profundo pesar que comunicamos que nuestra amada bebé ya no se encuentra con nosotros. Luchó hasta el final, pero llegó de manera prematura y su cuerpecito aún no estaba listo para sobrevivir fuera del útero. Daniela está bien; se encuentra recuperándose. José Manuel Suárez

Aunque los médicos hicieron todo lo posible para salvar a la bebé, lamentablemente falleció poco tiempo después. El actor no ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido, pero aseguró que su esposa se encontraba en proceso de recuperación y aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de apoyo y cariño que han recibido por parte de sus seguidores.

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José Manuel Suárez anuncia muerte de su bebé / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Alvarado sobre la muerte de su bebé?

En su publicación, la actriz Daniela Alvarado explicó que tenía 22 semanas y tres días de embarazo cuando ocurrió la pérdida de su bebé. En el video, que compartió por primera vez con sus seguidores, se le puede ver sonriente mientras acaricia su vientre de cinco meses, recordando un momento que describe como lleno de esperanza.

“ Tenía 22 semanas y tres días… Tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita ”, escribió la actriz.

Tres semanas después de la tragedia, Alvarado confesó que aún intenta asimilar lo ocurrido. En su mensaje, relató que se encuentra atravesando un estado emocional complejo que le ha dificultado retomar su vida cotidiana.

Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra. Daniela Alvarado

La intérprete señaló que este duelo ha sido sumamente difícil, pues hay momentos en los que no se quiere levantar, comer, hablar, ni respirar.

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¿Quién es Daniela Alvarado y en qué telenovelas ha aparecido?

Daniela Alvarado es una actriz, cantante y directora venezolana reconocida por su amplia trayectoria en telenovelas, teatro y cine.

Daniela comenzó su carrera artística siendo apenas una niña. Su debut ocurrió en producciones dramáticas venezolanas durante la década de 1990.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran:



Juana, la virgen ,

, Mujercitas ,

, Vótalo pa’ que te enamores y,

y, La mujer perfecta.

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