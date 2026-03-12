Murió el bebé de Zudikey Rodríguez, exparticipante de Exatlón México, tras un terrible accidente; así lo recordó

La reconocida atleta mexicana Zudikey Rodríguez, famosa por su participación en Exatlón México, compartió un breve mensaje recientemente, dedicado a su hijo que murió hace más de 15 años. A través de sus redes sociales, recordó al pequeño en una fecha particularmente especial, el día en que habría celebrado su cumpleaños. Te platicamos de quién se trata.

Logo Exatlón México / FB: Exatlón México

¿Cuándo murió el hijo de Zudikey Rodríguez, exparticipante de Exatlón México?

Zudikey Rodríguez, recordada como exparticipante de Exatlón México, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a su hijo quien falleció hace mas de 15 años.

El pasado 10 de marzo, la estrella del reality publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram para rendir homenaje a su primer hijo. La fecha marcaba un nuevo aniversario de su nacimiento, motivo por el cual la atleta decidió dedicarle un mensaje.

En su publicación, Rodríguez expresó el profundo vacío que aún siente tras la pérdida del pequeño, pero también el vínculo que, asegura, permanece intacto pese al paso del tiempo.

No hay día que no te recuerde y día que no me duelas mi rey hermoso, te extraño tanto y te amo como el primer día que te tuve en mis brazos. Zudikey Rodríguez

El gesto de la deportista generó una ola de reacciones en Internet, donde colegas, fanáticos y diversas figuras del entretenimiento expresaron su apoyo ante su recuerdo.

Te puede interesar: Zudikey Rodríguez se entera del terrible accidente que vivió Pato Araujo en Exatlón México; así reaccionó

Zudikey Rodríguez dedica mensaje a su hijo / Redes sociales

¿De qué murió el hijo de la exparticipante de Exatlón México, Zudikey Rodríguez?

Aunque muchos de sus seguidores actuales conocen a Zudikey Rodríguez por su participación en competencias deportivas y su presencia en televisión, la historia detrás de la pérdida de su hijo es un episodio que marcó profundamente la vida de la atleta.

El accidente ocurrió hace aproximadamente 16 años, cuando Rodríguez tenía apenas 22 años y participaba en una Olimpiada Nacional representando a México. Durante ese periodo, el pequeño se encontraba en una jornada de campo junto a su abuelo.

De acuerdo con el relato que la deportista ha compartido en distintas entrevistas, el niño sufrió un accidente al caer de un tractor en movimiento. La llanta del vehículo terminó provocándole la muerte de forma inmediata.

Mientras la tragedia ocurría, Rodríguez se encontraba concentrada en su competencia deportiva. Para evitar alarmarla en plena participación, inicialmente le informaron que quien había sufrido el accidente era su hermano. Sin embargo, al reunirse con su madre, recibió la noticia real que cambiaría su vida para siempre.

Lee: ¡Colosal! Así fue la boda de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez en Exatlón

Zudikey Rodríguez perdió a su hijo / TV Azteca

¿Quién es Zudikey Rodríguez y a qué se dedica?

Zudikey Rodríguez es una atleta mexicana especializada en pruebas de velocidad, reconocida por su destacada trayectoria en el atletismo nacional.

A lo largo de su carrera deportiva se especializó principalmente en los 100 y 200 metros planos, disciplinas en las que representó a México en diferentes competencias nacionales e internacionales.

Aunque su carrera se desarrolló principalmente en las pistas de atletismo, su reconocimiento a nivel masivo llegó cuando participó en Exatlón México, uno de los programas más populares de la televisión mexicana.

Tal vez te interese: Zudikey Rodríguez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo fallecido