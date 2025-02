Zudikey revela si Pato Araujo salió de Exatlón por el nacimiento de su pequeña: “Lo necesitábamos mucho”

Pato Araujo fue eliminado del reality Exatlón México, de TV Azteca, el pasado 26 de enero. Su salida se dio pocas semanas después de convertirse en papá por segunda ocasión junto a su esposa, la velocista Zudikey Rodríguez. Al respecto, la deportista nos contó sobre la eliminación de su marido. Además, nos presentó a su pequeña Antonella, de 2 meses.

“Estoy muy feliz. El equipo está completo. Han sido días llenos de emociones y cansancio, porque tener a un recién nacido implica muchos cuidados, pero es más grande la necesidad de tener en mis brazos a mi niña hermosa. La casa está llena de alegría”.

Respecto al parto, la atleta nos dijo: “Me iban a programar para inducirlo y esperar a mi esposo. Pato pidió permiso a Exatlón para estar conmigo en ese momento. Antonella nació el 1 de diciembre de 2024 y él llego al día siguiente. Estuvo una semanita con nosotros y regresó a la competencia”.

Sobre la salida de Pato del reality, nos dijo: "Él tenía en sus planes llegar hasta la final y pelear por el trofeo. Cuando él llegó a casa, me platicó que muchas cosas pasaron en esa eliminación. Que las cosas no se le dieron, porque eran tiros que a lo mejor él podía controlar, pero que hubo situaciones del destino y que no era el momento de quedarse”.

Previo a la eliminación, Zudikey y su hija pasaron por problemas de salud

“Justamente cuando regresó, tras su eliminación, nosotros nos encontrábamos mal de salud y fue algo del destino, lo necesitábamos mucho. El no sabía que estábamos enfermos (influenza) y fue como esa conexión a larga distancia”.

“Ahora con su salida ya se pudo integrar con nosotros de nuevo. Los niños lo necesitan mucho”.

Zudikey nos contó más sobre sus pequeños: “Antonella cada día nos sorprende más. Se ríe con nosotros, está atenta y nos sigue. Lían está muy feliz con su hermanita. Es un niño muy amoroso. Sí lo ha resentido, por el hecho de que yo esté muy pendiente de la niña, de repente me hace berrinche, cosa que antes no hacía”.

“Además, ya casi cumple los 2 años, en abril. Está por entrar en una etapa complicada, la llaman los terribles 2'. Tienen cambios emocionales grandes”.

“Ahora que Pato regresó con nosotros es más fácil, porque él es muy apegado a su papá y para mí ha sido bastante cansado. Mi hijo tiene mucha energía. Todo el tiempo brinca y corre, pero la felicidad es más grande que el cansancio”.

“Pato es un papá muy cariñoso y presente. Se derrite por su hija”.

“Ser una familia de 4 es lo que soñamos. Siempre decíamos que con 2 hijos sería maravilloso. Ahora con la parejita es suficiente. Queremos que sean grandes seres humanos y deportistas”, finalizó.

Pato Araujo, el exfutbolista, ha destacado en Exatlón por su buen desempeño

La salida de Pato Araujo de Exatlón México ha creado diversas teorías y especulaciones de su bajo rendimiento, ya que aseguran que se debió al nacimiento de su hija y a que extrañaba a su familia.

Según rumores, el equipo azul aprovechó este momento de debilidad emocional y su estrategia fue la presión psicológica para desestabilizar y afectar su rendimiento.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Pato dio una importante lección en su discurso de despedida al hablar de la importancia de la familia: "¡Por Zudi, por Antonella, por Lían, tocan fibras muy importantes en mi corazón!”

Familia feliz: Zudikey Rodríguez y Pato Araujo llevan casi 7 años juntos y tienen 2 hijos

El exfutbolista se ha convertido en una de las figuras principales de Exatlón México. Ha estado en 6 temporadas y en estas ha logrado llegar a las últimas semanas. Ha obtenido 2 veces el triunfo: En 2020 y 2023.

La velocista ha participado en 4 temporadas del reality show.

